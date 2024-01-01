港超賽會盃演雙料娛樂 傑志尾場決鬥理文

首屆香港超級聯賽會盃元旦日在旺角大球場上演雙料娛樂，頭場下午3時由標準流浪及東方合演季軍戰；傑志則重召外借深水埗的中場顏卓彬下，同日下午5時半與勁敵理文爭冠。

賽事冠軍可得8萬元獎金，亞軍亦獲4萬元。傑志上周五在此賽事首圈，以5：0大勝派出多名年輕球員上陣的東方晉級；理文則上周四以3：2險勝10人標準流浪殺入決賽。兩軍本季已三度對壘，理文9月曾在港超以4：1大勝拔頭籌，惟傑志11月在高級組銀牌4強及賽馬會菁英盃B組，單周內分別以1：0及4：1雙殺對手，往績以2勝1負佔優。

賽事不設外援球員限制，並容許球隊邀請不多於六名個別外地或本地援將，因此兩軍均有召回外借球員出戰。當中「藍鳥」繼重召外借至冠忠南區的翼鋒陳傲軒後，昨宣布本季外借深水埗的顏卓彬亦已歸隊候命。值得一提的是，顏卓彬前日在深水埗0：5慘負香港U23的菁英盃A組賽事中，以隊長身分踢畢90分鐘。理文則從大埔召回左閘翁煦濤參與港超賽會盃，上仗後備上陣16分鐘。

歐陽耀冲或擔正 助流浪與東方爭季軍

首圈同告負的流浪和東方，將在頭場季軍戰相遇。從日本回流的歐陽耀冲以特邀球員身分為流浪參戰，惟上仗未獲出場機會。流浪賽前指出，教練團有考慮安排該名34歲中場本仗擔正。該隊韓援後衛金旻奎則已復操，料可候命。