沙拿戰非國盃前夕 利物浦誓攻陷紐卡素

未計昨晚英超賽果，穆罕默德沙拿與般尼茅夫的蘇蘭基今季英超同入12球，落後領前射手榜的曼城前鋒艾寧夏蘭特兩球，該名「埃及美斯」昨被其祖國國家隊召用，將參戰本月14日揭幕的非國盃，亦是31歲的他歷來第4次出席該項國際大賽。

料在沙拿無緣為利物浦上陣期間，上場英超挫般尼時復出即建功的迪亞高祖達，以及同一仗結束各賽事12仗入球荒的達雲紐尼斯，勢一起成球隊進攻重心，而事實是紐尼斯正是首循環作客以2：1反勝紐卡素時包辦兩個入球的球員。值得一提的是，紐卡素聯賽作客9戰1勝2和6負，只勝過10戰0勝2和8負的榜尾錫菲聯，故「喜鵲」明晨或將吞下英超作客五連敗。

維拉藉12碼絕殺般尼 與利物浦同分

此外，阿士東維拉昨主場兩度被般尼追和，卻終在89分鐘憑中場杜格拉斯雷斯射入12碼險勝3：2，賽後與少踢1場的利物浦同得42分。至於「紅軍」鄰會愛華頓作客狼隊慘吞3蛋，連敗3仗後以16分列尾四，多踢1場下，只續領前尾三盧頓1分。至於賓福特作客負水晶宮1：3，近8仗第7次敗陣下以19分跌落尾五。