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體育

曼市雙雄 悲喜過年 紅魔去年21負半世紀最多 藍月全年主場不敗

【明報專訊】曼聯及曼城昨在2023年英超收爐戰分別取得悲喜賽果，亦成「曼市雙雄」去年戰績高下互見的縮影。「紅魔」以1：2負諾定咸森林，1992年3月以來首次作客交手落敗，亦成去年各項賽事的第21場敗仗，乃51年來最多。「藍月」則挾「五冠王」強勢以2：0擊退錫菲聯，去年各項賽事主場28仗不敗，追至落後聯賽榜首利物浦兩分。

曼聯上場英超主場險勝阿士東維拉，此役又打回原形，在剛於聯賽開齋的箭頭海倫抱恙缺陣下，領隊坦夏格改由拉舒福特掛帥，而攻力卻未有改善，更在64分鐘被諾定咸森林球員杜格拉斯杜明基斯禁區內無人看管下射入。

78分鐘，拉舒福特接應翼鋒阿歷真度加拿祖橫傳射入今季第3球扳平。4分鐘後，今夏由曼聯轉投森林的翼鋒艾蘭加，於右路助攻基比斯韋特奠定2：1勝局，並令「紅魔」20戰續得31分排第7，被少踢1場的一哥利物浦拋離11分。

坦夏格稱傷兵回歸可改善戰績

曼聯賽後再誕生糟糕紀錄，其一去年各賽事第21場敗北，乃1972年落敗25次後最多；其二在去年12月份輸波5次是近90年同期最多；其三今季英超9次告負是1989/90年球季後最多；最後是今季聯賽入22球只多過尾二般尼和榜末錫菲聯，並成隊史在英超同期最差。

曼城輕取錫菲聯 哥帥促聚焦英足盃

領隊坦夏格賽後雖承認球隊表現未如理想，但也在聯賽對維拉和利物浦取得4分，並說：「己隊不斷受傷兵困擾，但下月情况定有改善。」繼翼鋒阿密特迪亞路傷癒此仗首次上陣外，據報守將利辛度馬天尼斯、哈利馬古尼、中場美臣蒙特和卡斯米路亦快將復出。

曼城迎戰錫菲聯賽前展示上季英超、英格蘭足總盃、歐聯、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃5個獎盃，與球迷同樂，其後藉中場菲爾科頓於14和61分鐘，助攻中場洛迪卡斯簡迪及前鋒祖利安艾華利斯，以2：0輕勝，將去年各項賽事的主場成績改寫為25勝3和，賽後19戰得40分，惟主帥哥迪奧拿仍說：「這些錦標令我們既滿足又自豪。此際目標是下場足總盃迎戰哈特斯菲爾德。」

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