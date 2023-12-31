報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2023年12月31日星期日
老而彌堅 餘暉閃耀
沙特金元足球崛起 吸球星改球壇生態
傳奇名宿告別人間 卜比查爾頓方亭永垂不朽
ATP港網賽揭戰幔 黃澤林男單迎強敵 明年放眼世界前百
北倫敦雙雄求返勝軌 洛里斯傳離熱刺投FC洛杉磯
彭馬梅開二度 車路士險勝收盧
安察洛堤續約皇馬 粉碎約滿掌巴西傳聞
雷霆大勝金塊 阻連勝兼搶西岸次席
陳衍婷奪WBC亞洲洲際金腰帶
體壇快訊：港男隊棍網球六人賽爭季
電視精選
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
老而彌堅 餘暉閃耀
沙特金元足球崛起 吸球星改球壇生態
傳奇名宿告別人間 卜比查爾頓方亭永垂不朽
ATP港網賽揭戰幔 黃澤林男單迎強敵 明年放眼世界前百
北倫敦雙雄求返勝軌 洛里斯傳離熱刺投FC洛杉磯
彭馬梅開二度 車路士險勝收盧
安察洛堤續約皇馬 粉碎約滿掌巴西傳聞
雷霆大勝金塊 阻連勝兼搶西岸次席
陳衍婷奪WBC亞洲洲際金腰帶
體壇快訊：港男隊棍網球六人賽爭季
電視精選
老而彌堅 餘暉閃耀
沙特金元足球崛起 吸球星改球壇生態
傳奇名宿告別人間 卜比查爾頓方亭永垂不朽
ATP港網賽揭戰幔 黃澤林男單迎強敵 明年放眼世界前百
北倫敦雙雄求返勝軌 洛里斯傳離熱刺投FC洛杉磯
彭馬梅開二度 車路士險勝收盧
安察洛堤續約皇馬 粉碎約滿掌巴西傳聞
雷霆大勝金塊 阻連勝兼搶西岸次席
陳衍婷奪WBC亞洲洲際金腰帶
體壇快訊：港男隊棍網球六人賽爭季
prev
next