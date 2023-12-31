北倫敦雙雄求返勝軌 洛里斯傳離熱刺投FC洛杉磯

熱刺vs.般尼茅夫 now622台 晚上22：00直播

北倫敦雙雄日前齊遇滑鐵盧，今晚除夕分途出戰爭返勝軌，其中失去榜首的阿仙奴將在同市打吡作客富咸；熱刺則在主場迎戰般尼茅夫，據報陣中已失正選的門將洛里斯，將在1月加盟美職球會FC洛杉磯。

阿仙奴上輪聯賽主場淨吞韋斯咸兩蛋，今晚轉戰另一倫敦鄰會富咸，誓力爭走出兩戰不勝走勢。主帥阿迪達表示：「爭冠沒捷徑，只有每場都爭取表現得更好並拿下勝利。當刻球隊需要改善在對手禁區內的威脅性，否則將重蹈上仗覆轍。」他又相信麾下有力面對近期頻密賽程，「他們都很年輕，若你告訴我麾下都是35歲老將，當然情况會不一樣」。

熱刺上仗作客不敵白禮頓連勝告終後，今夜返主場面對近4輪全勝的般尼茅夫，除了8名傷兵缺陣外，亦有翼鋒古路施夫斯基及中場比蘇馬須停賽；般茅是役亦有8將避戰，其中落選科特迪瓦隊非洲國家盃大軍的中場咸特查奧爾，證實早前感染瘧疾，目前正在康復中。

此外，今季未曾為熱刺上陣的前隊長洛里斯，據報將在明日重開的冬季轉會窗轉戰美職，加盟FC洛杉磯。這名曾助法國隊奪得世界盃的37歲門將，已效力熱刺長達11年半，合共上陣447場，並曾助球隊在2018／19年成為歐聯亞軍。

塞內加爾點6英超兵戰非國盃

衛冕的塞內加爾隊昨公布非國盃決選名單，其中今夏轉戰沙特聯的球星沙迪奧文尼、高列巴尼及艾度亞文迪領銜出擊，而名單中共有6名英超戰將，包括車路士前鋒尼高拉斯積遜及愛華頓中場伊祖沙古爾等各隊陣中主力。