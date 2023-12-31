ATP港網賽揭戰幔 黃澤林男單迎強敵 明年放眼世界前百

ATP巡迴賽睽違21年重返香港，黃澤林在男單首圈將硬撼6號種子梅薩迪，而他亦會伙拍比利時籍球手波格斯在男雙首圈惡鬥羅比夫／卡查洛夫。黃澤林急不及待於主場出擊，「我從小到大都在維園比賽，很熟悉這場地，期望在主場發揮到最好」。曾於2021年美網及翌年澳網贏得青年組男雙冠軍的他，續指目前重心放在單打，雙打只視作寓賽於操，但他仍期待與高手過招，「雙打好正！羅比夫是單打世界頭5，卡查洛夫則是排15，實力一定很強。我很想對他們，沒料到真的抽中，我會享受這場比賽，一定很刺激」。

「漸適應高水平球手打法」

黃澤林6月於ITF世界巡迴賽突尼斯站勇奪冠軍，成為香港第一人，並在7月的成都世大運，伙拍王康怡在混雙摘銅；隨後於9月杭州亞運，他在男單第3圈絕地反勝吳易昺，這場硬仗也令他「開竅」，成下半年接連突破的關鍵，「我幾滿意今年成績，也算是超出預期，特別是下半年打完亞運第3圈，我逐漸適應高水平球手的打法」。

黃澤林隨後在ATP挑戰賽深圳及阿德萊德站連得亞軍，世界排名從今年開季的744位，躍升至年底最高的252位。他不諱言目標原本放在頭300位，期望新季可繼續進步，「我要維持渴求進步的動力。打波是有無限可能，即使世界第一都要繼續練習，尋求進步」。他表示新一年目標是打入ATP新生代總決賽，這項賽事只得世界排名頭7的20歲或以下男將，再加一張外卡能參賽；他同時期望殺入世界頭100，並爭取在四大滿貫亮相。

資格賽今展開 兩港將率先登場

另外，賽事今起展開資格賽，兩名港將持外卡分途出擊，力爭連贏兩仗闖正賽。其中王子夫將於正午12時硬撼日籍好手丹尼爾太郎，王康傑則緊接登場，鬥法籍球手阿堤曼。