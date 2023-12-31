沙特金元足球崛起 吸球星改球壇生態

沙特王室掌管的公共投資基金（PIF）兩年前入主紐卡素，今年初更以年薪約2億歐元（約17.3億港元）邀請C朗加盟艾納斯，為冒起的沙特聯奠下基石。

C朗年初投艾納斯成先鋒

賓施馬尼馬文尼夏天效隨

PIF今年6月再注資艾納斯、伊蒂哈德、希拉爾及吉達艾阿里成為最大股東，接着今夏高薪挖角，簽入沙迪奧文尼、尼高路簡迪、佐敦軒達臣、馬列斯等猛將。今屆沙特聯已過半季，C朗除率領艾納斯排次席外，今晨賽前亦入最多的19球和交出最多的9次助攻，連同葡萄牙隊和曼聯共獨取53球，勢成今年入球最多球員。

不過有人歡喜有人愁，被上季冠軍伊蒂哈德羅致的賓施馬在沙特聯僅入9球，早前在世界冠軍球會盃次圈負艾阿里主射12碼「宴客」後更被球迷譏諷：被唾棄的尚有僅入3球的吉達艾阿里鋒將羅拔圖法明奴，故此傳言兩人或回歸歐洲球壇。至於希拉爾球星尼馬則早於10月便因前十字韌帶及半月板撕裂而長唞，幾乎篤定無緣明夏的美洲國家盃。