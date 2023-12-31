明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

老而彌堅 餘暉閃耀

【明報專訊】經過3年疫情全球體壇陸續復常，一眾年逾三旬的球星於2023年寶刀未老。由兩大球王美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗）先後離開歐洲球壇，轉戰美職及沙特聯依然展現價值；再有NBA球星勒邦占士、網球一哥佐高域與桌球「火箭」奧蘇利雲等老將，均在今年散發餘暉。此外，英超豪門曼城終在歐聯封王，更達成五冠王霸業，風頭同樣一時無兩。

世盃冠軍加持 美斯投邁阿密人氣未減

藉去年底首奪世界盃餘威，阿根廷球王美斯於2023年繼續成為「風頭躉」，在10月一如所料歷史性第8度榮獲金球獎。球會方面，他在夏天約滿離開法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）這個「傷心地」，告別歐洲球壇加盟班主是「萬人迷」碧咸的美職球會國際邁阿密，人氣不跌反升，在球場內外繼續展現價值。這名36歲球星年底更落實明年2月4日來港友賽，勢相隔10年再訪港，令香港球迷萬眾期待。

續領銜阿根廷 明夏美洲盃爭衛冕

美斯一年前在卡塔爾帶領阿根廷隊贏得世界盃，終一償宿願成為世界冠軍，難怪這名阿根廷球王本月中奪冠一周年時也在社交網發文，形容過去一年是他「職業生涯中最美麗、最瘋狂的回憶，將一生難忘」。兩大球王美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗）今年先後離開歐洲球壇，代表一個時代終結。美斯贏得金球獎後受訪時形容，他與C朗多年競爭如「史詩式對決」，亦信自己將是最後一次獲金球獎。不過美斯明年還有重要任務，夏天將要領軍阿根廷隊力爭衛冕美洲國家盃。

明年2．4訪港踢表演賽 門票約一小時售罄

美斯考慮家庭因素下，今夏選擇較近南美州及家鄉而登陸美職聯，加盟國際邁阿密後保持佳態，來到僅一個月即入球頻頻，協助球隊贏得美墨聯賽盃冠軍。本月初他獲美國《時代》雜誌選為2023年度最佳運動員，讚揚他赴美發展後令美國變成「足球國家」。而創會只有5年的國際邁阿密，明年初將到訪沙特阿拉伯、香港及日本這3個亞洲地方，作為季前巡迴之旅。當中本月初落實將於2月4日在香港大球場與香港隊踢表演賽時，隨即在港掀起熱話，即使票價最貴高達4880元，比賽門票在本月中開賣約一小時已悉數售罄，可見球王吸引力依然。

幾近橫掃大賽 佐高域劍指金滿貫

像美斯般的寶刀未老的體壇球星並不乏人，與他同是36歲的網球塞爾維亞籍「老黃忠」佐高域、48歲的桌球「火箭」奧蘇利雲，以及擬明年底掛拍的29歲中華台北隊羽毛球名將戴資穎，均在今年續放異彩，表現令人怦然心動。

佐高域今年雖只參加11項職業網球巡迴賽，卻贏得其中7座男單冠軍，當中包括上月的年終賽，又在澳洲、法國和美國公開賽稱王，將大滿貫冠軍紀錄改寫為24個，若非在溫網決賽負卡路士艾卡拉斯，其今年成績便完美無瑕。上周榮膺歐洲年度最佳運動員獎的佐高域，亦打破女單名宿嘉芙的紀錄，第8次獲得國際網球總會（ITF）男單世界冠軍殊榮，惟這個第8次成為年終第1的名將，明年仍力爭繼嘉芙後，成為在奧運年達成金滿貫第2人。

網壇另一「長青樹」謝淑薇，周四便38歲的她今年在法網及溫網勇奪女雙冠軍，而同樣來自中華台北隊的29歲羽毛球女單前「世一」戴資穎，則力抗羽壇其他「三后」等後浪的衝擊，先揚威亞洲賽後於年終賽第4次摘冠，甚至被預測可在明年在巴黎首奪奧運金牌，於明年底退役前圓夢。

奧蘇利雲八奪全英賽 盡破最年輕最年長封王紀錄

桌球方面，世界一哥奧蘇利雲以47歲零364日「高齡」，破紀錄第8次在全英賽奪冠。帶點傳奇色彩的是，他早於30年前便以17歲之齡首奪標，至今仍是這賽事最年輕盟主。「火箭」將於3月底聯同多名球星再訪港參戰香港國際明星挑戰賽，其中首日重頭戲正是大戰香港名將傅家俊。

至於剛迎39歲生日的NBA球星勒邦占士，早前亦帶領洛杉磯湖人在首屆季中錦標賽封王，並獲膺賽事最有價值球員（MVP）。

上 / 下一篇新聞