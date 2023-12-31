世盃冠軍加持 美斯投邁阿密人氣未減

藉去年底首奪世界盃餘威，阿根廷球王美斯於2023年繼續成為「風頭躉」，在10月一如所料歷史性第8度榮獲金球獎。球會方面，他在夏天約滿離開法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）這個「傷心地」，告別歐洲球壇加盟班主是「萬人迷」碧咸的美職球會國際邁阿密，人氣不跌反升，在球場內外繼續展現價值。這名36歲球星年底更落實明年2月4日來港友賽，勢相隔10年再訪港，令香港球迷萬眾期待。

續領銜阿根廷 明夏美洲盃爭衛冕

美斯一年前在卡塔爾帶領阿根廷隊贏得世界盃，終一償宿願成為世界冠軍，難怪這名阿根廷球王本月中奪冠一周年時也在社交網發文，形容過去一年是他「職業生涯中最美麗、最瘋狂的回憶，將一生難忘」。兩大球王美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗）今年先後離開歐洲球壇，代表一個時代終結。美斯贏得金球獎後受訪時形容，他與C朗多年競爭如「史詩式對決」，亦信自己將是最後一次獲金球獎。不過美斯明年還有重要任務，夏天將要領軍阿根廷隊力爭衛冕美洲國家盃。

明年2．4訪港踢表演賽 門票約一小時售罄

美斯考慮家庭因素下，今夏選擇較近南美州及家鄉而登陸美職聯，加盟國際邁阿密後保持佳態，來到僅一個月即入球頻頻，協助球隊贏得美墨聯賽盃冠軍。本月初他獲美國《時代》雜誌選為2023年度最佳運動員，讚揚他赴美發展後令美國變成「足球國家」。而創會只有5年的國際邁阿密，明年初將到訪沙特阿拉伯、香港及日本這3個亞洲地方，作為季前巡迴之旅。當中本月初落實將於2月4日在香港大球場與香港隊踢表演賽時，隨即在港掀起熱話，即使票價最貴高達4880元，比賽門票在本月中開賣約一小時已悉數售罄，可見球王吸引力依然。

幾近橫掃大賽 佐高域劍指金滿貫

像美斯般的寶刀未老的體壇球星並不乏人，與他同是36歲的網球塞爾維亞籍「老黃忠」佐高域、48歲的桌球「火箭」奧蘇利雲，以及擬明年底掛拍的29歲中華台北隊羽毛球名將戴資穎，均在今年續放異彩，表現令人怦然心動。

佐高域今年雖只參加11項職業網球巡迴賽，卻贏得其中7座男單冠軍，當中包括上月的年終賽，又在澳洲、法國和美國公開賽稱王，將大滿貫冠軍紀錄改寫為24個，若非在溫網決賽負卡路士艾卡拉斯，其今年成績便完美無瑕。上周榮膺歐洲年度最佳運動員獎的佐高域，亦打破女單名宿嘉芙的紀錄，第8次獲得國際網球總會（ITF）男單世界冠軍殊榮，惟這個第8次成為年終第1的名將，明年仍力爭繼嘉芙後，成為在奧運年達成金滿貫第2人。

網壇另一「長青樹」謝淑薇，周四便38歲的她今年在法網及溫網勇奪女雙冠軍，而同樣來自中華台北隊的29歲羽毛球女單前「世一」戴資穎，則力抗羽壇其他「三后」等後浪的衝擊，先揚威亞洲賽後於年終賽第4次摘冠，甚至被預測可在明年在巴黎首奪奧運金牌，於明年底退役前圓夢。

奧蘇利雲八奪全英賽 盡破最年輕最年長封王紀錄

桌球方面，世界一哥奧蘇利雲以47歲零364日「高齡」，破紀錄第8次在全英賽奪冠。帶點傳奇色彩的是，他早於30年前便以17歲之齡首奪標，至今仍是這賽事最年輕盟主。「火箭」將於3月底聯同多名球星再訪港參戰香港國際明星挑戰賽，其中首日重頭戲正是大戰香港名將傅家俊。

至於剛迎39歲生日的NBA球星勒邦占士，早前亦帶領洛杉磯湖人在首屆季中錦標賽封王，並獲膺賽事最有價值球員（MVP）。