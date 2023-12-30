報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2023年12月30日星期六
大賽屢創佳績 港將登峰造極
港足添入籍歸化鋒將 攻力昇華迎亞洲盃
冰球賽播錯國歌惹風波 觸發港協修訂指引
北倫敦雙雄收爐戰皆北 阿仙奴負韋斯咸 今季主場首嘗敗績
曼聯訪森林爭連捷 奧拿拿等3將下月征非國盃
傑志5球輕取副選東方 元旦港超聯賽會盃決戰理文
江旻憓盼破世一魔咒 爭奧運席位感樂觀
活塞反負塞爾特人 28連敗平聯盟紀錄
港足抵阿聯酋完成首操 安達臣稱將提高訓練強度
國際六人棍網球賽香港站 港隊首日出師不利
體壇快訊：威廉斯澳門邀請賽封王
電視精選
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
大賽屢創佳績 港將登峰造極
港足添入籍歸化鋒將 攻力昇華迎亞洲盃
冰球賽播錯國歌惹風波 觸發港協修訂指引
北倫敦雙雄收爐戰皆北 阿仙奴負韋斯咸 今季主場首嘗敗績
曼聯訪森林爭連捷 奧拿拿等3將下月征非國盃
傑志5球輕取副選東方 元旦港超聯賽會盃決戰理文
江旻憓盼破世一魔咒 爭奧運席位感樂觀
活塞反負塞爾特人 28連敗平聯盟紀錄
港足抵阿聯酋完成首操 安達臣稱將提高訓練強度
國際六人棍網球賽香港站 港隊首日出師不利
體壇快訊：威廉斯澳門邀請賽封王
電視精選
大賽屢創佳績 港將登峰造極
港足添入籍歸化鋒將 攻力昇華迎亞洲盃
冰球賽播錯國歌惹風波 觸發港協修訂指引
北倫敦雙雄收爐戰皆北 阿仙奴負韋斯咸 今季主場首嘗敗績
曼聯訪森林爭連捷 奧拿拿等3將下月征非國盃
傑志5球輕取副選東方 元旦港超聯賽會盃決戰理文
江旻憓盼破世一魔咒 爭奧運席位感樂觀
活塞反負塞爾特人 28連敗平聯盟紀錄
港足抵阿聯酋完成首操 安達臣稱將提高訓練強度
國際六人棍網球賽香港站 港隊首日出師不利
體壇快訊：威廉斯澳門邀請賽封王
prev
next