傑志5球輕取副選東方 元旦港超聯賽會盃決戰理文

傑志有7名港腳離港備戰亞洲盃，昨仗正選盡遣6名外援；東方有兩名「特邀球員」巴拉克及于楊正選倒戈，並起用4名17至19歲球員。藍鳥開賽3分鐘由中堅羅素在角球攻勢飛頂揭開序幕，中場查理史葛15分鐘一射中鵠，加上明加索夫28分鐘迎頂破網，上半場遙領3：0。

藍鳥下半場先後換入迪美路夫及韓國前國腳金信煜，前者於78及84分鐘連入兩球，助大勝5：0，晉身元旦日決賽鬥理文；東方則於同日季軍戰對標準流浪。

盧比度樂見小將上陣「感受足球」

東方雖然大敗一場，但昨仗正選陣容平均年齡僅22.3歲，比傑志的33.3歲小11歲，後備名單更全是青年軍，名單共有16名青年球員。主教練盧比度賽後直言沒預期可勝出此仗，反而高興讓陣中不少小將取得經驗「感受足球」。他又理解球迷為了支持的球員而入場，但表明需要給年輕球員機會。

另外，傑志翼鋒費蘭度因妻子臨盆在即而落選港足決選大軍，他稱港足主帥安達臣仍等待他的情况，「我也想踢亞洲盃，但現在這一刻似乎難以做到，我需要陪伴妻子，要優先考慮家庭」。