北倫敦雙雄收爐戰皆北 阿仙奴負韋斯咸 今季主場首嘗敗績

阿仙奴上輪聯賽於榜首戰言和利物浦，昨仗面對同市的韋斯咸，亦是繼上月英格蘭聯賽盃16強後再交鋒，該仗韋斯咸憑出色防反制勝，是役亦「照辦煮碗」，面對阿仙奴圍攻憑「血肉長城」力保不失之餘，更於13分鐘由中場蘇錫克接應查洛保雲左路傳中，近門撞射入網先開紀錄。不過，助攻的保雲在傳中一刻皮球疑似已完全過白界，但球證經視像裁判（VAR）覆核後，因關鍵一刻被保雲的身軀完全擋去，在未能判斷完全出界與否下，終判入球有效。

兵工廠在戰至55分鐘再失守，被倒戈的後衛馬夫路柏路斯接應角球頭槌頂入，而是役同樣倒戈的阿仙奴中場迪格蘭賴斯更於補時階段犯天條，惟主隊翼鋒賓華馬射失12碼才未致多失，終在主場以0：2吞敗，今季主場首嘗敗績及零入球，同時是莫耶斯執教生涯首次作客破「廠」。賽後阿仙奴19戰得40分，被日前贏波的利物浦壓過跌次席，韋斯咸則以19戰得33分排第6。

這是阿仙奴今季第2次因出界爭議而失球，賽後主帥阿迪達狠批賽會至今仍無法利用科技判斷相關問題球，形容「令人羞恥」。不過他亦坦言是役球隊把握力欠奉，認為以球隊全場多達30次攻門，理應取得入球並取勝。而隊長馬田奧迪加特亦為賽果失望，認為球隊在處理埋門一腳有所不足，慨嘆未在收爐戰贏波感遺憾。

熱刺不敵白禮頓 三連勝告終

另外，白禮頓在主力三笘薰因傷缺陣下，昨迎戰熱刺表現未受影響，先於11分鐘由後衛軒素活特開紀錄，加上前鋒祖奧柏度藉12碼梅開二度，以及傷癒復出的後衛佩華斯艾斯度比倫亦建功，終以4：2擊敗末段有小將阿利祖域斯及後衛賓戴維斯各建一功追近比數的熱刺。賽後白禮頓結束聯賽三輪不勝，19戰得30分升上第8位；反觀熱刺則三連勝走勢告終，19戰續得36分，被日前贏波的曼城壓過跌落第5位。