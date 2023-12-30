大賽屢創佳績 港將登峰造極

杭州亞運獎牌數締歷屆新高

杭州亞運因疫情延期一年，無阻港隊大放異彩，以8金16銀9銅寫下歷屆最佳成績。賽艇隊的林新棟／王瑋駿於男子雙人單槳艇以金牌先聲奪人；七人欖球項目，香港男隊成功衞冕，女隊亦摘隊史首銅；港男足則驚喜地突破小組，並爆大冷擊敗伊朗隊殺入4強寫歷史；橋牌港隊在男子團體賽奪金；俞雅欣於女子跳遠破港績掛銅，更為港隊田項實現「零的突破」。

相隔9年再戰亞運的何詩蓓不負眾望，為港泳隊奪史上首金，並以2金1銀3銅成大贏家，其間兩度寫下亞洲紀錄及4次刷新港績。她在7月的長池世界賽100米自由泳摘銀，亦為港拿下隊史首牌。

港劍擊隊今屆橫掃1金1銀7銅，當中張家朗在男花個人賽奪隊史首金。男花隊更於7月的世界賽破天荒摘銅。國際劍聯早前落實2026年世界賽首落戶香港，屆時港將誓主場爭標。

雖然李慧詩在6月退役，但單車隊在「後李慧詩時代」首屆亞運仍獲1金3銀2銅，當中楊倩玉在女子公路賽封后；新星李思穎則於女子全能賽摘銀，今屆獨取2銀1銅，接棒成新一代領軍人物。空手道隊的劉慕裳和曾綺婷在亞洲賽女子個人形及自由組手50公斤以下級別歷史性奪金，惟兩人在亞運失利，劉慕裳摘銅而回，最後一屆參戰的曾綺婷則與獎牌擦肩。

許龍一亞巡賽封王 寫高球隊零的突破

黃澤林挑戰賽兩奪亞 世界排名突飛猛進

許龍一3月在國際都會高爾夫球錦標賽主場封王，成港隊亞巡賽奪冠首人，這名23歲新星更在亞運個人賽贏得隊史首金。年初轉為職業球手的他，以總成績第9完成亞巡賽季，獲選最佳新人。

網球港隊新星黃澤林在亞運男單第三圈絕地反勝吳易昺，雖最終無緣獎牌，但此後在職業賽屢創佳績，於ATP挑戰賽分站兩奪亞，世界排名從744躍升至252位。

壁球港隊新星陳善鈺6月在主場贏亞洲冠軍，隨後於亞運再奪個人及團體賽雙銀。國際奧委會在年底確認壁球列入2028年洛杉磯奧運項目，更成壁球界喜訊。●

爭逐巴黎奧運資格最後衝刺

將於明年7月26至8月11日舉行的巴黎奧運，在2023年已展開計分周期，上屆奧運贏得雙銀的「女飛魚」何詩蓓先聲奪人，強勢拿下5張入場券。踏入2024年，港隊眾將繼續南征北討，為爭取奧運席位努力。

何詩蓓奪5席先聲奪人 風帆單車帆船同獲入場券

香港運動員在2021年舉行的東京奧運，拿下歷來最佳的1金2銀3銅、共6面獎牌，當中女子100及200米自由泳摘銀的何詩蓓，成為最早躋身巴黎奧運的港將。游泳項目在今年3月1日展開奧運計分周期，何詩蓓在3月3日的美國系列賽，接連於400及200米自由泳游出A標，她隨後再拿下100及50米自由泳，以及100米蛙泳的席位。至於17歲新星張心悅（女子200米背泳）和男將何甄陶（50米自由泳）同樣游出A標，將偕何詩蓓亮相巴奧。

此外，滑浪風帆隊的女子iQFOiL、單車隊的男、女子公路單車個人賽已肯定拿下奧運資格，惟參賽人選有待落實。至於帆船隊的貝俊龍月中在亞洲賽暨巴黎奧運亞大區資格賽冠，將代表港隊出戰男子ILCA 7單人帆船項目。

劍擊方面，奧運積分將於來年4月1日截標，由「世一」江旻憓領銜的女子重劍隊與世界前4有一定距離，但目前仍排亞大區第1，她們若能在來年的世界盃巴塞隆拿及南京站維持優勢，將連續兩屆拿下奧運團體賽資格，並藉此獲得個人賽3席。上屆奪金的「劍神」張家朗在巴黎奧運的個人賽積分高居亞大區第1，惟男花港隊在團體賽形勢較被動。

羽毛球隊首席混雙組合鄧俊文／謝影雪殺入年終賽後，巴黎奧運積分排名升上世界第6，大有機會拿下入場券。七欖港隊月底在奧運亞洲區資格賽失利後，將轉戰來年6月的世界遺材賽。跳遠好手俞雅欣則遠赴英國，跟隨恩師陳慧賢訓練，冀憑世界排名闖奧運。

另外，國際籃球協會早前宣布，巴黎奧運3×3籃球第一輪資格賽將於來年4月落戶香港，屆時男、女子港隊有機會與另外7支隊伍爭奪一張奧運入場券。