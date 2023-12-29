首屆港超賽會盃開打 逾1200球迷入場 理文火藥味中慘勝流浪

港足抵阿聯酋集訓備戰下月亞洲盃決賽周，但本地足壇續熱鬧。港超聯賽會主辦的港超聯賽會盃昨起一連兩日及下周一在旺角場舉行，由上季港超前4球隊傑志、理文、流浪及東方角逐。傑志會長伍健稱冠軍獎金8萬元、亞軍4萬元，季軍及殿軍有2萬及1萬元。

流浪兩名新兵林堂真及尼日利亞籍前鋒盧美菲亞昨正選登場；過去兩年半到日本落班的前港腳歐陽耀冲則以「特邀球員」身分助戰，先列後備。理文於5及33分鐘由安尼亞及基華尼頓建功領先兩球，流浪左閘姚浩明36分鐘疑出手打中理文隊長顏樂楓倒地，被球證出示紅牌驅逐離場，教練招重文亦因投訴領紅被逐，賽事漸現火藥味。基華尼頓換邊後僅4分鐘藉反擊挑射，遙領3：0，但理文先後有顏樂楓被基藍馬撞倒及基華尼頓拉傷，二人均要抬擔架離場。後備入替僅11分鐘的羅焯熙亦掛彩退下火線。

獲球迷高呼名字 歐冲回港首戰未登場

傑志今接戰鬥東方

比賽尾段場內球迷不斷高呼「歐冲」或「歐陽耀冲」，要求換入這名前港腳，但他最終未有落場。而流浪於73及補時4分鐘有劉智樂及盧美菲亞連追兩球但為時已晚，理文終勝3：2，晉身元旦日的決賽。

雙方比賽期間多次衝突，賽後理文主帥曾昭達及球員均憤然離場拒絕受訪；流浪總監李輝立則提及，流浪在第2個失球有球員被推撞但未判犯規，引致比賽場面逐漸失控，認為球證應作檢討，「球員個個都想贏波，球證造成場面咁緊張，應執行得好點，應罰則罰。鬆緊不劃一，變了球員愈踢愈躁」。他又稱有逾千人入場「算係咁，今（昨）日又不是假日」。

歐陽耀冲在萬眾期待下未上陣，他引述教練說因踢少一人及落後3球而無緣落場，「想踢但無計，教練話事，但都明白的，下場吧」。他笑言久違香港比賽氣氛，形容上半場戰况「像拍戲」。

另一場首圈今晚8時由傑志對東方，「藍鳥」僅召回外借到冠忠南區的陳傲軒；東方則有兩名前傑志球員巴拉克及于楊任「特邀球員」或倒戈，並有8名梯隊小將列入名單。