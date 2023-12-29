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體育

國米為保優勢誓破熱拿亞

【明報專訊】意甲明晨上演4場比賽，其中榜首的國際米蘭於2023年收爐戰，在缺少隊長拿達路馬天尼斯下，於尾場作客中下游的熱拿亞。至於上屆盟主拿玻里同日則在主場接受蒙沙的挑戰，球隊賽前證實將北馬其頓隊翼鋒艾利夫艾馬斯售予德甲球隊RB萊比錫。

拿玻里迎蒙沙缺兩將保列坦奴奧森漢齊停賽

國際米蘭在意甲17場過後以44分暫成「一哥」，比次席的祖雲達斯及季席的AC米蘭分別多4及11分，在爭奪失落兩季的意甲桂冠競逐上有一定優勢。國米明晨將作客熱拿亞，惟隊長兼以15球領先意甲射手榜的阿根廷球星拿達路馬天尼斯，自前仗意大利盃主場加時不敵博洛尼亞一戰肌肉受傷退下火線後，至今仍未有復出時間表，此仗料將與另一主力費達歷高迪馬高齊掛「免戰牌」，惟球隊上輪仍以2：0擊敗萊切，加上各賽事近8仗鬥熱拿亞皆保持不失球，「藍黑軍」誓以勝利結束本年賽事。

至於暫列第7的衛冕之師拿玻里，同日在主場迎戰中游球隊蒙沙。拿玻里賽前落實在下月重開的冬季轉會窗，將翼鋒艾利夫艾馬斯售予RB萊比錫，這名上季冠軍成員與該德甲勁旅簽約4年半，將披起6號球衣。此外，由於拿玻里上輪敗走羅馬一仗，有中場保列坦奴及前鋒域陀奧森漢雙雙領紅被逐，兩人是役皆要停賽。

另外，暫列第5的費倫天拿同日在主場鬥拖連奴，暫排第9的拉素則迎戰費辛隆尼。

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