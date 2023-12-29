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體育

迪沙比證三笘薰休戰4至6周 恐無緣隨日本下月戰亞洲盃

【明報專訊】白禮頓領隊迪沙比今晨英超主場迎戰熱刺前證實，翼鋒三笘薰因左足踝受傷需缺陣4至6周，令這名日本國腳恐緣盡下月12日開戰的亞洲盃。

日本元旦友賽泰國後公布大軍名單

26歲的三笘薰在上周中英超作客打和水晶宮末段因傷退下火線，賽後傳言或無緣在卡塔爾舉行的亞洲盃為日本隊爭冠。白禮頓主帥迪沙比碰熱刺前說：「我們目前約有10名傷兵，其中兩個肯定是上仗傷出的翼鋒三笘薰及西蒙艾丁拿。三笘薰將會缺陣4至6周；觸傷腿筋的艾丁拿的康復期是4至5周。」故此，三笘薰頗有機會無法首次出席亞洲盃，而日本隊將於明年元旦在東京，與泰國隊踢最後一場熱身賽後公布亞洲盃大軍名單。至於科特迪瓦國腳艾丁拿亦有機會緣盡下月13日在其祖國展開的非洲國家盃決賽周。

熱刺領隊普斯迪高路也證實，副隊長基斯甸羅美路因腿筋受傷休戰至少1個月，連同上月初已開始養傷的雲迪尹，該支北倫敦球隊暫已失去兩名中路主力守將。惟普帥期望雲迪尹下月中在英超作客大戰曼聯時能及時復出，而因小腿受傷缺陣逾個半月的「紅魔」中場美臣蒙特已復操，勢於短期內復出。

廠兵多十字軍 阿迪達拒讓麾下離隊

另外，阿仙奴領隊阿迪達今晨迎戰韋斯咸前稱，隊內現至少有4名傷兵，而且有可能繼續有球員受傷，故此不會有球員在下月轉會窗重開時離隊。

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