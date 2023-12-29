曼城續追英超榜首 世冠盃回歸首戰反克愛華頓 哥帥讚麾下鬥心不減

此役是曼城上周在沙特阿拉伯首奪世冠盃後首擊，卻在29分鐘被淋下一盆冷水，遭倒戈的愛華頓翼鋒積夏里遜先拔頭籌。「藍月」其後於43分鐘有同樣倒戈的守將史東斯因足踝受傷退下火線，隊友菲爾科頓在53分鐘接應貝拿度施華橫傳起左腳勁射近柱入網扳平。

哥帥稱夏蘭特傷勢改善盼1月回歸

64分鐘，曼城後衛尼敦阿基在敵軍禁區內射門「省」中對方中場阿馬度奧拿拿手部被判12碼，射手祖利安艾華利斯操刀一針見血，助曼城反超前2：1，加上翼鋒貝拿度施華在86分鐘把握「拖肥」門將比克福特傳球失誤後「笠」射得手，終令曼城反勝3：1完場，賽後18戰得37分，落後多踢一場的利物浦5分，至於兩連敗的「拖肥」則以19戰續得16分排尾四，踢多一場下只領前降班區域的尾三球隊盧頓1分。

在英超斬獲5球的科頓說：「我認為曼城上半場表現真的很好，卻始終像之前的比賽般未能獲得領前優勢。領隊哥迪奧拿半場時曾告訴球員必須有自信，因為這是一支頂尖球隊。結果下半場，嘩！我認為愛華頓被摧毀了。」哥帥則說：「我記得從沙特乘機返回英國途中，曼城球員已在談及征戰愛華頓。那時我心想『這就是我的球隊』。我感到他們鬥心不減，仍亟欲爭勝。」

對於此役續因傷缺陣的箭頭艾寧夏蘭特，哥帥回應道：「他的傷勢是有改善的，但仍未能與隊友一起練習。希望他下月可回歸跟我們一起吧！」哥帥又稱今季一直養傷只曾披甲22分鐘的中場奇雲迪布尼「接近康復，但我們必須非常小心，否則會再次受傷，但史東斯的狀况看來不太樂觀」。

馬度基12碼絕殺水晶宮

車路士逾年再逢英超主場三連捷

車路士迎戰水晶宮一役，主隊梅迪歷於13分鐘接應馬路古士圖傳中門前輕鬆射入個人第3個英超入球，卻在完半場前被禁區內無人看管的敵軍球員米高奧利斯抽射扳平。89分鐘，後備上陣18分鐘的馬度基博得12碼，他親自操刀為「藍戰士」鎖定2：1勝局，並繼2022年10月初後，再嘗聯賽主場三連勝。