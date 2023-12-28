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體育

港足赴阿聯酋備戰亞洲盃 大軍餘一席空缺 安達臣稱潛在人選3至5人

【明報專訊】港足昨啟程往阿聯酋阿布扎比集訓，備戰下月中展開的亞洲盃決賽周。大軍傍晚在機場出發時獲約20名球迷送行，並帶同打氣旗幟及足球予職球員簽名。主帥安達臣透露因本地集訓時有多名球員受傷，故決定空出一個席位待補選，並透露有3至5名潛在人選。

港足前日公布出征亞洲盃的25人決選名單，並未用盡賽事上限26人，意味之後或補選餘下一個空缺。主教練安達臣透露目前有3至5名潛在人選，其中一人是尚在申領特區護照的理文中堅杜度，但不願透露更多人選，「當我們確定理想人選，自然會對外公布，但這真的很重要嗎？相比第26人，我更願意說第1、2、3、4人」。

祖連奴偕肥彭迎國際賽初體驗

安達臣又交代部分球員落選原因，除了提及浙江隊後衛梁諾恆、徐宏傑及保羅是受傷，又稱東方左閘梁冠聰及冠忠南區翼鋒艾華經過集訓後，「仍未足夠」躋身大軍。

25人大軍中有4人原籍巴西，其中本月才趕及領取特區護照的鋒將祖連奴和史提芬彭利拿，即將迎來國際賽初體驗。兩人同稱期待代表香港出戰，祖連奴說：「轉籍是艱難決定，但這是7年前來港時已萌生的夢想，家鄉親友都替我感到高興。」「肥彭」則形容，亞洲盃將是其生涯出戰的最大型賽事。

安永佳急不及待與國足沙特拍跳

港足在阿布扎比集訓期間（見表），將於明年1月1日及4日分別友賽中國及塔吉克隊，1月5日赴卡塔爾，1月10日與沙特阿拉伯隊踢亞洲盃前最後一場熱身賽。射手安永佳認為，約戰對手均具備足夠實力，為亞洲盃C組對戰阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦隊熱身，「這讓我們在亞洲盃前了解自己的實力，對此已急不及待。我在中國落班，當然希望對由中國最強球員組成的國足；沙特是亞洲最佳球隊之一，去年曾擊敗世界盃冠軍阿根廷隊，所以很有挑戰性」。

至於東方22歲中場余在言是陣中有份參與去夏亞洲盃外圍賽的11人之一。對於港足大軍在這一年半變遷，他感慨足球世界千變萬化，「去年心態還比較『𡃁仔』，沒太想過會入選決賽周名單。我們不能把事情看成理所當然，好開心還有機會在大軍內，可以登上亞洲最高舞台，真的要好好把握這機會」。

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