錫菲聯末段兩擺烏龍 贈盧頓首次英超兩連勝

盧頓先由在17分鐘憑艾菲達奧堤開紀錄，落後的錫菲聯之後積極反撲，終在61和69分鐘破門反超前2：1，但盧頓領隊艾華斯立即「撳掣」，由後備兵摩利斯分別在4分鐘內，迫得錫菲聯球員積羅賓遜及賓施利文尼分別在77和81分鐘擺烏龍，終助盧頓險勝3：2，亦是隊史上首在英超兩連勝，賽後以15分續排第18位。

森艾利臣成英超史上第2名黑人球證

這場比賽的另一焦點，是42歲的森艾利臣成為英超15年來首位兼史上第2名黑人球證。他的前輩連尼斯是歷來第一個英超黑人球證，後者在2008年之前執法了11年。森艾利臣曾為球員，於2006年退役。此外，盧頓射手卡爾頓摩利斯在比賽尾段稱被一名球迷種族歧視，森艾利臣當刻亦馬上召來兩軍領隊一起處理，料有下文。此外，賽前6場聯賽不敗的般尼茅夫，在主場憑祖斯甸古華特、蘇蘭基及史尼斯泰拉各入一球，以3：0大勝富咸，連同此仗已錄得四連勝，賽後18戰有25分排穩列中游。