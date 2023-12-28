明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

錫菲聯末段兩擺烏龍 贈盧頓首次英超兩連勝

【明報專訊】上場英超令人意外地在主場以1：0擊敗紐卡素的盧頓，昨在護級大戰藉錫菲聯末段接連兩度擺烏龍，作客以3：2險勝，再取得重要3分，但賽後仍排在尾三。另外，錫菲聯一名球迷涉嫌在此役完場前，向盧頓前鋒卡爾頓摩利斯說出種族歧視的說話。

盧頓先由在17分鐘憑艾菲達奧堤開紀錄，落後的錫菲聯之後積極反撲，終在61和69分鐘破門反超前2：1，但盧頓領隊艾華斯立即「撳掣」，由後備兵摩利斯分別在4分鐘內，迫得錫菲聯球員積羅賓遜及賓施利文尼分別在77和81分鐘擺烏龍，終助盧頓險勝3：2，亦是隊史上首在英超兩連勝，賽後以15分續排第18位。

森艾利臣成英超史上第2名黑人球證

這場比賽的另一焦點，是42歲的森艾利臣成為英超15年來首位兼史上第2名黑人球證。他的前輩連尼斯是歷來第一個英超黑人球證，後者在2008年之前執法了11年。森艾利臣曾為球員，於2006年退役。此外，盧頓射手卡爾頓摩利斯在比賽尾段稱被一名球迷種族歧視，森艾利臣當刻亦馬上召來兩軍領隊一起處理，料有下文。此外，賽前6場聯賽不敗的般尼茅夫，在主場憑祖斯甸古華特、蘇蘭基及史尼斯泰拉各入一球，以3：0大勝富咸，連同此仗已錄得四連勝，賽後18戰有25分排穩列中游。

上 / 下一篇新聞