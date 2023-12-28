曼聯下半場轟3球反勝維拉 海倫英超終開齋

曼聯賽前各賽事4仗1和3負零入球，昨在奧脫福球場面對賽前排第3的維拉，有拉舒福特復任正選，但21分鐘先被對方隊長約翰麥甘尼左路罰球傳中門前彈地入網，5分鐘後再被丹當斯卡在角球接應二傳撞入，上半場落後0：2。「紅魔」下半場脫胎換骨，加拿祖59分鐘先接應傳中撞射追回一球，再於71分鐘禁區內起腳省中敵衛改變方向入網扳平。海倫82分鐘在角球攻勢左腳抽射中柱彈入，助曼聯反勝3：2，賽後19戰31分排第6。維拉被終止各賽事10場不敗，19戰39分，落後榜首利物浦3分。

坦夏格期待與新股東合作

丹麥隊前鋒海倫經過15場英超1026分鐘及19次射門，終取得首個聯賽入球。入球後他表現激動兼雙眼通紅地說：「我現在是世界上最幸福的人。我在歐聯入了數球，但在英超已踢了一段時間，很高興取得第一個入球，希望再接再厲」。

曼聯賽前落實英國富豪拉特克里夫領銜的英力士集團收購球會25%股份，傳將任董事的集團高層巴斯福特有做座上客。領隊坦夏格賽後稱期待與對方合作，認為對曼聯帶來積極作用。他透露半場在更衣室向麾下說要保持信念，滿意最終踢出韌性，並相信海倫入球會接踵而來，「當前鋒有信心時，就會繼續有入球」。