阿仙奴誓破韋斯咸登頂英超 賴斯再倒戈盼吐英聯盃出局烏氣 利物浦挫般尼領群雄

阿仙奴vs.韋斯咸 now611/621台 明晨04：15直播

利物浦憑前鋒達雲紐尼斯甫開賽6分鐘，接應前線拍檔加普傳球打破各賽事12場入球荒，加上在84分鐘後備上陣復出的迪亞高祖達，於入場後6分鐘獲翼鋒路易斯迪亞斯助攻埋齋，令般尼吞下兩蛋完場，並成為英格蘭頂級聯賽有史以來，首支開季10次主場落敗九度落敗的球隊。「紅軍」賽後以兩分領前明晨才迎戰韋斯咸的阿仙奴，而這場首都打吡的焦點人物肯定是今季第2次倒戈「鎚仔幫」的中場迪格蘭賴斯。

24歲的賴斯今夏以1億鎊（約10億港元）轉會費加盟阿仙奴，迄今各賽事上陣26次入3球，並在聯賽和歐聯各交出1次助攻。他於上月底在英格蘭聯賽盃16強賽作客首次倒戈韋斯咸有不快經歷，該仗他在57分鐘才後備上陣下球隊以1：3告負出局，故料此役勢成其復仇戰，但改踢左中場後狀態不俗的夏維斯停賽，其位置料由李安度杜沙特頂上。

保雲強隊剋星 英聯盃曾破廠兵

韋斯咸方面，在英超勢由已入11球的27歲鋒將查洛保雲掛帥，此子今季對陣聯賽前列球隊特別搶眼，曼聯、利物浦、熱刺、阿士東維拉和白禮頓均曾被他破門，並在英聯盃碰阿仙奴和紅軍取得「士哥」，而此役他在中場盧卡斯柏基達及禾特普斯提供「彈藥」下，阿仙奴實難安寢。

熱刺訪白禮頓或缺李察利臣

同日熱刺挾着英超三連捷的強勢作客白禮頓，但客軍因傷停避戰的球員多達9將，前鋒李察利臣亦上陣成疑，而過去12場聯賽只勝出兩次的「海鷗」，則連同因足踝受傷成最新「十字軍」的日本隊翼鋒三笘薰在內，合共有8名傷兵缺陣，相信爭取第5場聯賽主場勝仗不易。