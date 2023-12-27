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2023年12月27日星期三
曼城征愛華頓誓搶分 世冠盃盟主回歸英超首擊 洛迪勢鎮中場
基斯活特倒戈戴帽 森林反克紐卡素
港足落實亞洲盃25人決選名單 今出發赴阿聯酋集訓 梁氏兄弟偕徐宏傑因傷落選
當錫轟半百領獨行俠挫太陽 NBA生涯破萬分
體壇眾星過聖誕
特林普澳門桌球邀請賽挫小丁入4強
體壇快訊：流浪簽兩外援明或地標
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【明報專訊】（請看附圖）
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