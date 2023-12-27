明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

當錫轟半百領獨行俠挫太陽 NBA生涯破萬分

【明報專訊】NBA常規賽昨迎來多場聖誕大戰，其中達拉斯獨行俠憑球星盧卡當錫獨取50分，領銜作客擊敗鳳凰城太陽，這名斯洛文尼亞籍後衛NBA生涯亦突破1萬分，是自從名宿「波神」米高佐敦後最少場數達此里程碑的球員。

繼佐敦後場數最少達萬分里程

獨行俠日前擊退聖安東尼奧馬刺後結束三連敗，昨於聖誕大戰有盧卡當錫手感火熱，全場25投15中，包括射入8記三分球，加上12記罰球全中，攻入全場最高50分，並同時貢獻6個籃板及15次助攻，領銜作客以128：114擊敗太陽，NBA生涯僅花358場總得分便達10,039分，是自從米高佐敦後以最少場數達此里程碑的球員，也是史上第7快及第6年輕的破萬分戰將。賽後當錫表示：「這里程碑來之不易，每場都是硬仗，我很高興這仗同時收穫勝利。」獨行俠主帥兼名宿傑特亦盛讚對方是「當今籃壇最強球員之一，只要手感來了誰都擋不住」。

此外，衛冕之師丹佛金塊在中鋒約基治貢獻「準三雙」下，主場以120：114擊敗有史堤芬居里及基利湯臣亦啞火的金州勇士，五連勝後續居西岸次席。

至於東岸方面，紐約人昨在主場以129：122力克密爾沃基公鹿，令對方七連勝告終；上屆總亞軍邁阿密熱火則在球星占美畢拿因傷缺陣下，仍於主場以119：113擊敗費城76人，取下三連勝。

上 / 下一篇新聞