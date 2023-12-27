港足落實亞洲盃25人決選名單 今出發赴阿聯酋集訓 梁氏兄弟偕徐宏傑因傷落選

傑志7將入圍成大戶 理文4人居次

港足本月14日展開為期約兩周的本地集訓後，昨確定出征人選。亞洲足協近日更新亞洲盃章程，參賽球隊註冊球員數目由上屆23人增至26人，惟港足主教練安達臣在決選只挑選25人，意味或仍有1個補選席位，大軍有11人去夏有份赴印度出戰亞洲盃外圍賽，包括門將葉鴻輝、中場黃威、效力中超梅州客家的右閘茹子楠等主力。此外，謝家榮、潘沛軒、孫銘謙及余在言等10名杭州亞運成員亦榜上有名；而兩名新入籍兵祖連奴及史提芬彭利拿都趕上「尾班車」。傑志成為是次港足大戶共7人入選；其次為4將入選的理文；東方和南區則各有3名球員躋身名單。

據悉梁冠聰、梁諾恆及保羅因傷落選，徐宏傑因「傷後未回復最佳狀態」無緣入圍；艾華則「集訓期間未展示最佳狀態」名落孫山。而落選集訓的老將黃洋最終未獲補選，料無緣亞洲盃決賽周。

港足在阿布扎比集訓期間，將於明年1月1日及4日分別友賽國足及塔吉克隊，1月5日赴卡塔爾，1月10日與沙特阿拉伯隊踢亞洲盃前最後一場熱身賽。港足將於1月14、20及23日，在C組對阿聯酋、伊朗及巴勒斯坦隊。