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體育

曼城征愛華頓誓搶分 世冠盃盟主回歸英超首擊 洛迪勢鎮中場

【明報專訊】曼城挾新科世界冠軍球會盃盟主之名，明晨回師英超作客愛華頓誓搶分追榜首。「藍月」前鋒艾寧夏蘭特自月初因傷缺陣至今，本仗續上陣成疑。該隊中場洛迪卡斯簡迪在世冠盃決賽4球大勝富明尼斯一役退下火線，但料傷勢無礙這名西班牙國腳此戰披甲。

愛華頓vs.曼城 now611/621台

明晨04：15直播

曼城贏得隊史首座世冠盃後，今仗將首次穿起印上世冠盟主徽章的戰衣出戰。而自2021年車路士奪冠起，英超賽會容許世冠盃冠軍球隊於同季餘下賽事的球衣印上該徽章，有別於過往「一場限定」。因此，曼城至少可在2023／24年球季的聯賽「戴」着世冠榮譽征戰。

迪布尼杜古復出仍無期

藍月過去6輪僅曾擊敗護級分子盧頓，此戰矢志贏波收窄與阿仙奴、利物浦及阿士東維拉等前列球隊差距。除夏蘭特，他們還有兩名前場球員奇雲迪布尼、謝利美杜古因傷未在世冠盃上陣，儘管眾人期間有參與操練，領隊哥迪奧拿並無交代復出時間表。此外，本季各賽事缺陣4次悉數告負的中場悍將洛迪，在世冠盃決賽末段因膝傷退場；惟據報只屬虛驚一場，是役仍有望領銜藍月中場線。

傳巴塞相中拖肥防中奧拿拿

因違反英超財政公平條例被扣10分的「拖肥」，本月締造的四連勝走勢，隨上仗作客1：2不敵熱刺斷纜，中場伊祖沙古爾該仗早早傷出，此戰勢避戰，料由安祖高美斯頂替擔正。另一名防中阿馬度奧拿拿，上周在英格蘭聯賽盃8強對富咸時，在互射12碼階段以奇特助跑操刀宴客淪為笑柄。不過，這名比利時國腳憑1.95米身高及細膩技術，近期盛傳成為西甲勁旅巴塞隆拿的追逐目標，或在明夏轉會窗他投。

近况反覆的車路士，同日則迎戰已7仗不勝的倫敦鄰會水晶宮。「藍戰士」兩名曼城舊將史達寧和高爾彭馬均累積5面黃牌，今仗須「坐波監」；中場安素費南迪斯雖從疝氣中康復過來，惟能否回歸戰線仍存變數。至於上仗2：1擊敗車路士的狼隊，明晨將作客三連敗的賓福特。

（英超消息）

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