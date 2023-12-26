夏蘭特貼合成照 化身聖誕老人

曼城日前在沙特阿拉伯舉行的世界冠軍球會盃封王。因傷避戰的射手艾寧夏蘭特（圖1），昨在社交網發布裝扮成聖誕老人、手執歐聯「大耳盃」及歐聯足球的合成照。帖文在instagram獲近190萬用戶讚好。帖文亦引起網上熱議，有網民對這名挪威隊前鋒留言，稱「聖誕夏蘭特」準備為曼城送上另一座歐聯獎盃作為禮物。

@dallasmavs

當錫贈獨行俠全隊電動單車

聖誕節該送什麼禮物？NBA達拉斯獨行俠球星盧卡當錫（圖2）今年挑選了一份既好玩又實用的「厚禮」。他在日前常規賽主場擊敗聖安東尼奧馬刺後，於球隊更衣室內擺滿送給全隊職球員的名牌電動單車，據報一輛價值達3000美元（約2.34萬港元）。他的隊友添夏達威、丹迪艾森等收到禮物後，已急不及待率先「試車」。

@ashleynicokelly

大谷翔平送名車回禮道奇新隊友

日本棒球巨星大谷翔平本月中落實轉投美國職棒大聯盟（MLB）勁旅洛杉磯道奇，簽下一紙10年總值7億美元（約55億港元）的合約。他獲道奇投手祖基利讓出17號球衣後，在聖誕前夕投桃報李，送上一輛保時捷跑車作為回禮。基利的妻子艾舒莉（圖3）早前曾在上載短片，作狀丟掉丈夫戰衣「送舊迎新」，以慶祝大谷加盟。