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體育

利物浦攻力堪憂征般尼 沙拿：不能繼續失分

【明報專訊】般尼vs.利物浦 now621台 明晨01：30直播

曼聯眾鋒將腳頭無靈，明晨英超作客般尼的次席球隊利物浦亦好不了多少，「紅軍」除了前鋒穆罕默德沙拿保持一定入球率，常規掛帥攻堅的達雲紐尼斯及路易斯迪亞斯也入球寥寥。沙拿昨賽前強調若欲重奪聯賽冠軍，便不能重蹈過去兩次主場和波失分。

利物浦今季英超18戰入37球，僅不及40球的曼城和38球的阿士東維拉，惟穆罕默德沙拿獨取12球佔「紅軍」總入球32%，剔除養傷中的迪亞高祖達及後備的加普，達雲紐尼斯及路易斯迪亞斯分別只入4和3球，而且各賽事分別已12和6仗「食白果」。

紅軍名宿加歷查認為，母會仍未找到先後離隊的前鋒沙迪奧文尼和羅拔圖法明奴的代替者，而迪亞斯仍在上季嚴重膝傷的陰霾下作賽。沙拿則關注紅軍主場連和曼聯和阿仙奴的整體表現道：「我們不能繼續失分，必須繼續為更好成績奮戰。」惟當「埃及美斯」出席下月中展開的非洲國家盃，勢進一步削弱球隊攻力。

錫菲聯盧頓演下游搶分戰

尾二球隊般尼誓須搶分護級，包尾的錫菲聯主場對尾三的盧頓須拚個你死我活。至於過去7場英超只得1分的尾四諾定咸森林，今晚作客紐卡素料相當凶險，第2次帶兵的新帥紐奴不易打響頭炮。

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