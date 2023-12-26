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體育

哀兵曼聯求突維 鋒將低迷坦夏格續撐

【明報專訊】曼聯vs.阿士東維拉 now611/621台 明晨04：00直播

英超「聖誕快車」今晚展開，連同明晨先共上演5場，其中31年來首次各賽事連續4仗「食白果」的哀兵曼聯，將在主場迎戰「三哥」阿士東維拉。「紅魔」一眾前鋒賽前只斬獲4個聯賽入球，但帥位不穩的領隊坦夏格仍力撐。

稱埋門欠佳緣於信心不足

維拉7仗不敗 贏波或登頂

曼聯近3場英超及歐聯拜仁慕尼黑無入球下1和3負，取得同樣劣績需追溯至1992年11月，惟31年前的「紅魔」在前帥費格遜領軍下只失3球，現由坦夏格執教卻六度失守。對於鋒將拉舒福特聯賽只入兩球、阿歷真度加拿祖及安東尼馬迪爾各入1球，新兵海倫更未開齋，坦帥堅稱相信他們的能力，但亦補充說：「或者己隊創造入球和埋門一腳較為遜色，又或是信心不足。」

曼聯此仗又有7名傷兵，喜訊是右閘達洛治停賽後復出，阿士東維拉亦有5名「十字軍」，中場保巴卡卡馬拉續停賽。維拉過去7場英超不敗，這仗若凱旋，而次席利物浦又作客般尼失分，便可以兩分反壓阿仙奴暫升榜首。

曼城傳斟阿根廷17歲新星

另據報日前首奪世界冠軍球會盃的曼城，已與巴塞隆拿及車路士等爭奪效力河床的17歲阿根廷籍新星哥迪奧艾芝華利，這名綽號「新美斯」的進攻中場，雖在月初結束的U17世少盃只能協助「藍白兵團」得殿軍，卻獨取5球及有1個助攻。據報「藍月」的阿根廷隊前鋒祖利安艾華利斯會是艾芝華利是否來投的關鍵人物。

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