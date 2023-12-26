英富商購曼聯25%股份 迎改革第一步 斥逾23億重建奧脫福

曼聯美籍班主格拉沙家族去年11月底尋求賣盤，今年2月中有卡塔爾王室財團及英力士集團入標，相比前者完全收購球會，據指格拉沙家族為繼續留在球會，傾向後者收購部分股權方案，經過3輪賣盤競價，卡塔爾財團在10月中傳出放棄收購，據報INEOS最終以12.5億鎊（約124億港元）購買曼聯同為25%比例的A股和B股。

曼聯在聲明證實，INEOS主席拉特克里夫正式收購球會25%的B股、以及最多25%的A股，同時額外提供3億美元投資重建奧脫福球場等設施；作為交易一部分，INEOS將接管曼聯足球業務，包括男、女足及足球學院營運。現年71歲的拉特克里夫在曼聯官網上說，作為生於曼徹斯特及曼聯的終身球迷，很高興能與曼聯董事會達成協議，委託他們營運球隊，「雖然曼聯在商業上的成功，確保有足夠資金贏得在頂級聯賽上的錦標，但這潛力在近年並未得到充分釋放。我們將帶來英力士集團的全球知識、專業技能和人才，推動球會改進」。他又稱將致力與包括球迷在內的球會每個持分者合作，「我們共同目標很明確，就是希望看到曼聯返回應有位置，在英格蘭、歐洲和世界球壇的頂峰」。

兩英力士高層料入董事會

此外，INEOS將擁有兩個曼聯董事會席位，據報將由INEOS體育總監巴雷斯福特（Dave Brailsford）及祖安白蘭斯（Jean-Claude Blanc）出任，前者為英國單車隊前領隊及總監，後者曾任祖雲達斯行政總裁及巴黎聖日耳門（PSG）市場主管，曾助祖雲重返意甲，被視為曼聯未來CEO大熱人選。紅魔現任CEO李察阿諾特早前已宣布本月底離任。另據報，曾在熱刺、RB萊比錫及摩納哥參與轉會事務的保羅米曹（Paul Mitchell），有機會成為曼聯體育總監。

傳馬迪爾辛祖列清洗名單

聲明中提及，這宗交易仍需獲得英超賽會及監管部門批准，報道指需時6至8周。《The Athletic》稱，這段時間領隊坦夏格的帥位將未受影響；《每日郵報》稱，拉特克里夫入主後清洗球員名單，包括安東尼馬迪爾、紀律欠佳的查頓辛祖，以及華拉尼和卡斯米路等高薪一族。

（英超消息）