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體育

活塞陷26連敗低谷 將帥續保正面態度

【明報專訊】底特律活塞昨於NBA常規賽作客不敵布魯克林籃網，吞下聯盟歷來並列第二長的26連敗紀錄，同時看齊單季最長紀錄，賽後主帥蒙迪威廉斯慨嘆一分耕耘未必有一分收穫，鼓勵麾下繼續抱正面態度爭返勝軌。

占士轟40分 湖人打雷止跌

身為上屆東岸榜尾的活塞，開季雖然首3戰贏下兩仗，但及後便一蹶不振，連同昨日作客以115：126不敵籃網後已連輸26場，追平2011／12年球季的克里夫蘭騎士，以及2013／14球季的費城76人，並列史上單季最長連敗紀錄，並且亦是聯盟史上連同跨季在內並列第2長連敗劣績，僅次76人的28場紀錄。蒙迪威廉斯賽後慨嘆道：「有時努力不一定會獲得相應回報，麾下雖然經驗稍遜導致較多失誤，但發揮絕非如同紀錄所反映般差，我希望麾下能繼續抱正面態度，爭取重返勝軌。」而主將卡迪根寧咸亦謂：「全隊上下都想贏，我明白這（連敗）令人氣餒，但我們不會意志消沉。」

賽前四連敗的洛杉磯湖人昨則憑「大帝」勒邦占士攻入全場最高40分，作客以129：120挫奧克拉荷馬雷霆，暫列西岸第9位。

另外，NBA聖誕戰明晨展開，頭場由紐約人迎戰密爾沃基公鹿，衛冕的丹佛金塊則於次場迎戰金州勇士，而湖人則會緊接在主場惡鬥東岸一哥塞爾特人。

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