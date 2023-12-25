車路士平安夜敗走狼隊續排第10 近4輪聯賽輸3仗

受傷兵潮困擾的車路士，主帥普捷天奴昨第3次派遣19歲法籍小將中場烏高卓克胡擔正，伙拍隊長干拿加歷查在中場中路串連。上半場稍漸上風的「藍戰士」於33分鐘有鋒將史達寧藉狼隊後場傳送失誤，後上呈單刀面對敵軍門將荷西沙亞，不過他在身旁兩名隊友面對空門下未有傳球，結果其射門被沙亞撲出，錯失黃金機會。及至39分鐘，狼隊韓國國腳前鋒黃喜燦突破越位單刀射高，雙方半場互無紀錄。

森林換帥首擊不敵般茅

換邊後初段狼隊一度壓前，並憑中場勒美拿接應角球傳中頭槌頂入先開紀錄。車路士及後換入尼干古及梅迪歷加強攻力，前者隨即在66分鐘攻門幾乎得手，但被狼隊後衛奇治戴臣及時護空門未竟全功之餘，更在補時階段被主隊後衛馬特杜靴迪拉開比數，即使及後尼干古隨即頭槌追近比數，但車路士最終仍作客以1：2不敵狼隊續排第10，與降班區只有10分差距。

護級形勢方面，日前宣布由紐奴接替谷巴掌帥的諾定咸森林，昨晨在主場早段有中堅韋尼保利兩黃一紅被逐踢少一人，即使及後靠艾蘭加先開紀錄，但最終仍在主場以2：3反負般尼茅夫，各賽事連續7場不勝，以18戰得14分續排第17位。