熱刺險勝愛華頓三連捷 暫壓曼城當英超四哥

近况回勇的熱刺昨於9分鐘由巴西國腳李察利臣接應比蘭莊臣的右路傳中，殺入禁區快射破網，亦是這名26歲前鋒近3場第4個入球。及至18分鐘，熱刺隊長的韓國隊球星孫興慜藉莊臣的攻門被敵軍門將比克福特撲出不遠，第一時間補射入網拉開比數。

唐辛一箭定江山領盧頓挫紐卡素

入球後舉隊長洛克爾球衣致意

不過，積極反撲的「拖肥」戰至末段掀起高潮，先由剛傷癒復出後備登場的中場安祖高美斯冷箭得手扳回一城，再有丹祖馬於完場前補時階段近門射中楣後，熱刺門將古里莫維卡里奧及時以膝部擋出入網在即的皮球，令皮球未完全過白界，令愛華頓錯失追平良機，最終熱刺保住2：1勝局，聯賽三連勝後，以18戰得36分壓過踢少一場的曼城升上第4。賽後熱刺主帥普斯迪高路盛讚維卡里奧的把關表現，「他由開季首仗起一直保持穩定演出，這一次撲救尤其關鍵」。

另外，「升班馬」盧頓昨於主場爆冷憑倒戈的翼鋒安祖斯唐辛於25分鐘的頭槌「一槌定音」，以1：0小勝豪門紐卡素，這名入球功臣建功後一度舉起隊長洛克爾的戰衣，向這名早前因心臟病發在場上暈倒後目前在家休養的中堅致意。賽後盧頓以17戰得12分續排第18位，近4場聯賽吞3敗的「喜鵲」則18戰得29分，被韋斯咸壓過跌落第7位。