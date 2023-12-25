阿仙奴再成聖誕冠軍 英超榜首戰言和利物浦 阿迪達讚麾下展決心

森美卡斯鎖骨骨折料長休

自2014年2月後，阿仙奴聯賽作客晏菲路10次未嘗一勝（3和7負），不過昨仗「廠兵」開賽4分鐘已憑中堅加比爾馬加希斯接應馬田奧迪加特開出罰球頭槌建功開紀錄。紅軍其後加強攻勢，並在上半場29分鐘由阿歷山大阿諾特後場長傳予穆罕默德沙拿，後者右路推過辛真高後狂抽得手扳回一城。換邊後利物浦曾在72分鐘有反勝良機，惟阿諾特近門勁射中楣未竟全功，最終雙方各得1分，阿仙奴賽後18戰40分續居首，利物浦則以1分之差居次。

比起主場僅與爭標強敵阿仙奴言和，利物浦將帥更失望的肯定是左後防森美卡斯35分鐘在場邊與布卡約沙卡爭奪控球權時，意外與領隊高普相撞後倒地，其後要退下火線，由中堅祖高美斯串演左後防。高普賽後交代森美卡斯傷勢時相當無奈，「當時我不是很痛，也以為森美卡斯應該無礙，但結果不樂觀。他鎖骨骨折恐怕要長時間休戰，如果他能立即康復，我甚至願意將自己的鎖骨送給他替換」。

高普不滿奧迪加特手球未判12碼

阿迪達：20多年來最緊湊英超賽事

此外，高普指奧迪加特上半場曾在禁區內疑似犯手球，但不滿球證及VAR團隊未有明察秋毫作出判罰，「是的，我在場外看到了（奧迪加特禁區內手球）。我不知道球證是否看到，VAR肯定清楚目擊整個過程，但他們似乎連提醒球證可以審視慢鏡重播都沒做。我倒想知道他們賽後會有什麼解釋」。

另一方面，作客晏菲路未竟全功的阿仙奴，領隊阿迪達則指這場強隊對碰極高水準，他表示：「非常精彩，這是我20多年來看過最緊湊的英超賽事之一。球員在比賽期間展現的決心及勇氣，實在值得嘉許。」他又笑言在聖誕賽期前球隊能續居榜首是好事，「可以讓他及家人好好享受聖誕大餐」。至於翼鋒沙卡賽後則為誤傷森美卡斯致歉，並強調當時只是一心「搶波」，絕非有心要令對方受傷離場。