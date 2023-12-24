港桌球明星挑戰賽明年3月伊館開戰 傅家俊首日大戰火箭

香港國際桌球明星挑戰賽由世界一哥「火箭」奧蘇利雲領銜，與名將特林普、威廉斯、里素斯基及國手斯佳輝一同訪港，跟東道主的香港一哥傅家俊在伊館獻技。

兩日共6場賽事中，首日焦點落在傅家俊主場迎戰奧蘇利雲，合演去年香港大師賽決賽翻版戰，次日重點則有傅家俊鬥首次在香港作賽的里素斯基，以及奧蘇利雲跟特林普的世界頭二之爭。主辦方表示，賽事不設冠軍並以表演性質為主，或會以一棒最高度數獎金吸引球手打出精彩表演。

奧蘇利雲繼去年大師賽後再訪港，他期待於熱情的香港球迷面前作賽，期望為觀眾送上精彩表現。這名48歲「世一」早前曾表示悶蛋球手不具觀賞性並應受罰，昨更指打球最重要有自己風格，「任何運動都要有獨特風格的選手，無論高爾夫、網球還是足球，我都喜歡看刺激的，像足球的美斯、網球的費達拿、高球的『老虎』活士。即使你不及他們厲害，但至少嘗試以令人興奮的方式打球。愈多人打出風格，賽事就會變得愈有趣」。

傅家俊昨則盼以輕裝上陣，「會抱輕鬆心情作賽，這次是表演形式，我希望打好一點令大家看得開心，氣氛應沒之前的賽事嚴肅」。傅家俊去年在大師賽4強轟出一棒147度，反勝希堅斯殺入決賽，被問到有沒有信心再於主場打出「147」時，他笑言「有信心不會打147了，這交給專業的來」。

票價880至3380元不等

主辦方盼打擊黃牛

今次賽事票價共分成4種，由港幣880元至3380元，門票將於香港城市電腦售票網發售，售票詳情稍後公布。對於票價較去年的大師賽（100至580港元）貴出不少，主辦方無疆界體育學院執行主席許正道表示，盼以較高票價打擊「黃牛」。他又以足壇球王美斯領銜國際邁阿密訪港友賽票價介乎880至4880元為例，期望這次有奧蘇利雲領銜，也可以高價售票達至盈餘，「做到自給自足，不是單一要求資助和補貼，才能長做長有」。