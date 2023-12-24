港足元旦日友賽國足 練習賽次仗勝香港U23 潘沛軒梅開二度

港足上周一在首場練習賽1：2反負傑志，昨早第2場練習賽對香港U23。史提芬彭利拿等4名冠忠南區港腳因要準備今午3時港超作客均業北區而缺席；剛歸隊的入籍兵米高，聯同有傷的祖連奴、勞烈斯及徐宏傑僅在場邊緩步跑。

賽事分3節各踢30分鐘，港足昨由葉鴻輝把關，傑志中堅周緣德任第一節正選。港足初段憑前場壓迫及翼鋒艾華頓多次右路發難，但首兩節均未能攻破香港U23門將雲天樂的大門，第二節反被U23前鋒劉家喬曾單刀惟射門高出。港足之後兩節改由孫銘謙任左閘，最後一節憑23歲翼鋒潘沛軒混戰中「執雞」打破僵局，以及兩分鐘後頭槌中柱後衝前補射得手，終勝2：0。連同日前面對傑志，「潘沛」兩場練習賽共入3球，賽後獲安達臣讚賞。

安達臣日內公布亞洲盃決選名單

港足將於周三離港赴阿聯酋阿布扎比集訓逾一周。亞洲足協近日更新亞洲盃章程，參賽球隊註冊球員數目由上屆23人增至26人，安達臣對此歡迎，並預定明日或後日從集訓30人中選出最終名單，當中需考慮陣中傷兵情况。

此外，安達臣確認海外集訓的3場友賽賽程，下月1日及4日在阿布扎比分別鬥中國及塔吉克隊，5日赴卡塔爾 ，1月10日對沙特阿拉伯隊。安達臣透露原定想約戰阿曼隊，但未能成事，最終接受中國隊主動約賽，稱與國足及沙特「拍跳」有助備戰亞洲盃。