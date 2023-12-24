維拉完場前逼和錫菲聯 英超跨季15連勝斷纜

維拉上季在主帥艾馬利領軍下以第7名完成，寫下球隊13年來最佳成績。今季球隊表現更上一層，近期先後擊敗兩大爭標分子曼城及阿仙奴，氣勢一時無倆。不過維拉昨迎戰賽前排榜尾的錫菲聯，多次靠死角製造威脅卻未能破悶局，包括翼鋒里安拜尼59分鐘的入球，因隊友在同一攻勢犯規在先，球證經視像裁判（VAR）覆檢後判「詐糊」。

久攻不下的維拉反於87分鐘被客軍前鋒艾查的入球先開紀錄。及後維拉積極反撲，終在補時7分鐘由後備上陣的辛尼奧路接應傳中頭槌頂入，助球隊逼和1：1保住一分，但同時結束跨季英超主場15連勝走勢，並錯失暫登榜首機會，目前18戰得39分。賽後艾馬利仍滿意麾下表現，認為過去的連勝紀錄來之不易，「是役對手防守很好，而我們在落後下的回應亦相當正面，最終仍能取得入球，我為球員們感自豪」。

車路士征狼隊 安素因傷避戰

另外，仍在中游掙扎的車路士今晚將作客狼隊，賽前主帥普捷天奴證實日前在英聯盃8強傷出的中場安素費南迪斯，肯定無緣此仗，但相信對方仍有望年底前復出。