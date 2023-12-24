明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

維拉完場前逼和錫菲聯 英超跨季15連勝斷纜

【明報專訊】今屆英超「黑馬」阿士東維拉昨於周五獨腳戲，僅靠中場尼高路辛尼奧路於完場前補時階段的頭槌建功，主場以1：1逼和護級分子錫菲聯，跨季英超主場15連勝告終，錯失暫登榜首機會。

維拉上季在主帥艾馬利領軍下以第7名完成，寫下球隊13年來最佳成績。今季球隊表現更上一層，近期先後擊敗兩大爭標分子曼城及阿仙奴，氣勢一時無倆。不過維拉昨迎戰賽前排榜尾的錫菲聯，多次靠死角製造威脅卻未能破悶局，包括翼鋒里安拜尼59分鐘的入球，因隊友在同一攻勢犯規在先，球證經視像裁判（VAR）覆檢後判「詐糊」。

久攻不下的維拉反於87分鐘被客軍前鋒艾查的入球先開紀錄。及後維拉積極反撲，終在補時7分鐘由後備上陣的辛尼奧路接應傳中頭槌頂入，助球隊逼和1：1保住一分，但同時結束跨季英超主場15連勝走勢，並錯失暫登榜首機會，目前18戰得39分。賽後艾馬利仍滿意麾下表現，認為過去的連勝紀錄來之不易，「是役對手防守很好，而我們在落後下的回應亦相當正面，最終仍能取得入球，我為球員們感自豪」。

車路士征狼隊 安素因傷避戰

另外，仍在中游掙扎的車路士今晚將作客狼隊，賽前主帥普捷天奴證實日前在英聯盃8強傷出的中場安素費南迪斯，肯定無緣此仗，但相信對方仍有望年底前復出。

上 / 下一篇新聞