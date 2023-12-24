曼聯作客韋斯咸吞兩蛋 各賽事4戰不勝

甘華拿紅魔處子戰 海倫表現續低迷

曼聯受傷停困擾下是役有8將缺陣，領隊坦夏格首次派遣法籍中堅甘華拿擔正，是這名19歲青訓在一隊的處子戰，伙拍老將莊尼伊雲斯鎮守中路。賽前坦帥對於傷兵潮仍樂觀面對，「雖然處境是困難的，但上輪言和利物浦已證明球隊有一定實力。我相信當傷兵陸續回歸時，己隊將有強大的陣容力爭上游」。

昨仗「紅魔」上半場掌控形勢，其中翼鋒阿歷真度加拿祖於32分鐘在左路一次反擊，接應勞基梳爾的直線殺入禁區呈半單刀姿態，但其攻門未能射破「鎚仔幫」門將艾路拿的十指關，結果雙方半場互交白卷。

換邊後韋斯咸加強壓迫，並在56分鐘有前鋒保雲接應角球頭槌幾乎得手，但被紅魔門將奧拿拿撲出。而賽前獲選為本年度丹麥最佳年輕球員的前鋒海倫是役掛帥表現低迷，在57分鐘由拉舒福特入替。戰至72分鐘，保雲殺入禁區近門面對奧拿拿連環施射破網，助韋斯咸開紀錄。78分鐘，曼聯中場小將高比文奴後場失誤未能接應隊友傳球，被踢反擊的韋斯咸憑翼鋒古達斯遠射得手鎖定勝局。最終韋斯咸2：0淨勝曼聯，連續兩季聯賽主場擊敗對方。