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體育

曼城奪世冠盃膺五冠王 哥迪奧拿自豪 「總為下個獎盃而戰」

【明報專訊】曼城今年成為「五冠王」！「藍月」昨憑前鋒祖利安艾華利斯兩射一傳，包括開賽40秒創這賽事歷來最快入球紀錄，以4：0大勝巴西球隊富明尼斯，首奪世冠盃。領隊哥迪奧拿賽後稱無論贏得多少冠軍，球隊會再次為下個錦標而戰。

在沙特阿拉伯舉行的世冠盃決賽，曼城相比4強面對浦和紅鑽時排出的「無鋒陣」，昨仗改由祖利安艾華利斯任單箭頭，開賽僅40秒，這名阿根廷國腳藉隊友尼敦阿基遠射中柱彈出後門前撞入，成為世冠盃史上最快入球。菲爾科頓27分鐘左路傳中令對手攔截擺烏龍，加上艾華利斯72分鐘助攻科頓掃入，以及88分鐘「埋齋」梅開二度，協助藍月以4：0大勝富明尼斯，繼英超、英格蘭足總盃、歐聯及歐洲超級盃後，贏得今年第5項錦標，為球衣在今季往後賽事添上世冠盃冠軍章。

歐洲隊11連霸

哥帥高華錫為3隊4次封王寫歷史

歐洲隊已連續11屆世冠盃封王，曼城亦是繼曼聯、利物浦及車路士後，第4隊英超球隊獲此錦標。藍月將帥更齊破紀錄，哥迪奧拿及中場高華錫分別成為歷來首個在3支不同球隊四奪世冠盃的主帥及球員，亦是哥帥15年執教生涯第37項錦標；功臣艾華利斯年僅23歲已收穫世界盃及美洲盃等14項冠軍。

洛迪傷出自稱無大礙可鬥愛華頓

哥迪奧拿賽後說，為球會達到如此成就感到無比自豪，「贏得世冠盃代表成為世上最佳球會，這離不開球員、教練及職員努力成果。一年5個冠軍亦是其他英格蘭球隊從未做到。最令我自豪是，無論贏得多少冠軍，我們總是會再次為下個獎盃而戰」。至於當選賽事最有價值球員的中場洛迪卡斯簡迪，在74分鐘被對手剷傷而退下火線，當事人賽後親證傷勢不嚴重，稱周四英超作客愛華頓可候命。

季軍戰方面，埃及球隊艾阿里在25分鐘領先兩球下，曾被日職「紅魔」浦和紅鑽連追兩球於54分鐘扳平，藉60分鐘的烏龍球及補時8分鐘埋齋，終勝4：2摘季。紅鑽除了主帥史高沙完季離隊，昨仗入球的33歲肯尼亞隊前鋒荷西簡迪亦掛靴，完成生涯最後一戰。

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