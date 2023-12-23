明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

何瑋桁專注當刻 逐步邁向奧運夢 港男重劍隊奪牌第一人 杭州亞運摘雙銅添自信

【明報專訊】在亞運舞台取得獎牌，是香港男子重劍隊一直以來的宿願。約3個月前，男重隊終由27歲的何瑋桁跨過這道高牆，在杭州亞運接連刺下個人賽及團體賽雙銅。這名27歲劍手經歷劍擊生涯豐收年後，堅信「專注當刻」的成功方程式，繼續以此面對接踵而來的新挑戰。

文：林欣澤、圖：鄧宗弘

杭州亞運劍擊賽事單日從小組賽一氣呵成到決賽，勝負甚取決於劍手當天狀態。何瑋桁回想個人賽摘銅之路，透露賽前未抱期望，只求享受過程，「一起牀感覺『好想郁』，即使小組賽首仗輸掉都沒有糾結，只想着之後如何發揮更好」。好心態是成就大事的基石，他當日一路過關斬將，終收穫男重隊史首面亞運獎牌。不過，把創造歷史的喜悅耗光後，他倒過來反思4強反負日本隊代表古俣聖一役，心內不甘隨之浮現，「翻看比賽片段，其實很有機會拿下勝利，為何不爭氣點打下去？」

杭州亞運奪隊史團體首牌 「我們也可以成功」

何瑋桁與隊友吳浩天於個人賽均殺進前八，因此兩人伙方凱申和劉昊峯轉戰團體賽時，得以次號種子身分直闖8強，首關力挫烏茲別克隊後，4強不敵世界前六的哈薩克隊，再收穫隊史團體賽首牌。何瑋桁說，過去不時幻想成為帶領男重隊突破界限的「第一人」，希望藉這次成就解鎖，告訴本港重劍手「我們也可以成功」。5年前他由原名何施浩更名「瑋桁」，當中帶有支撐整隊的含義。問其如今是否兌現寄語，他謙稱道：「進度還好，始終有進步空間。要繼續盡我所能，讓後輩看見我們沒有放慢腳步，他們都會更有動力衝擊我們。」

攀越生涯高峰背後，何瑋桁在爭取亞運資格的過程也走過低谷；曾因東京奧運資格賽失利感無助，訓練態度變得散漫，「沒有人激發自己繼續進步，變得很自滿，即使偷懶了都覺得無問題」。沉淪挫敗之中，使其2021／22賽季一度陷入本地賽錦標荒，其本地排名甚至曾度跌出前十。「莫說亞運席位，連全職身分都未必留得住」，現實喚起了何瑋桁的危機意識，終放手一博翻盤成功。

奧運積分榜暫居次 有機會直入巴黎奧運

戰畢杭州亞運，何瑋桁放了近一個月的「長假」，之後迎接全新賽季，先後遠征瑞士和加拿大出戰世界盃分站，在個人賽分別以128強及64強收結。談到亞運前後的轉變，向來自信滿滿的他，笑說此行再收穫額外信心，除了相信自己可創造佳績，更展現於臨場心理，刺中對手時不忘送上自我認同，「得分後有種『我就是望穿了你』的感覺，知道自己再做什麼，感覺很實在；以前刺中對手後只會嗌，沒加以思考就應付下一劍」。

何瑋桁跟不少運動員一樣，視進軍奧運為終極目標。扣除暫列團體世界排名前4的日本、哈薩克隊，以及緊接亞洲及大洋洲區團體排名最佳的韓國隊，何瑋桁暫在亞大區奧運個人積分居次，或毋須透過明年4月阿聯酋舉行的奧運資格賽，直接取得巴黎奧運入場券。對此，他決心要打好4月奧運積分結算前的每仗，一步步邁向這貌似「不可能的任務」，「先盡力去做，再看到時結果。想太遠的話，結果落空便整個人失去目標；若專注當刻所做的事，即使受挫也非原地踏步」。

2023年步入尾聲，何瑋桁形容這年經歷投身成人賽以來最大豐收，自評表現100分滿分值85分，「扣分是希望能再打好一點，亞洲賽（32強）和世界賽（128強）成績都未算理想。希望明年每個比賽都能穩定發揮，不要大起大落」。

上 / 下一篇新聞