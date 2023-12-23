何瑋桁專注當刻 逐步邁向奧運夢 港男重劍隊奪牌第一人 杭州亞運摘雙銅添自信

文：林欣澤、圖：鄧宗弘

杭州亞運劍擊賽事單日從小組賽一氣呵成到決賽，勝負甚取決於劍手當天狀態。何瑋桁回想個人賽摘銅之路，透露賽前未抱期望，只求享受過程，「一起牀感覺『好想郁』，即使小組賽首仗輸掉都沒有糾結，只想着之後如何發揮更好」。好心態是成就大事的基石，他當日一路過關斬將，終收穫男重隊史首面亞運獎牌。不過，把創造歷史的喜悅耗光後，他倒過來反思4強反負日本隊代表古俣聖一役，心內不甘隨之浮現，「翻看比賽片段，其實很有機會拿下勝利，為何不爭氣點打下去？」

杭州亞運奪隊史團體首牌 「我們也可以成功」

何瑋桁與隊友吳浩天於個人賽均殺進前八，因此兩人伙方凱申和劉昊峯轉戰團體賽時，得以次號種子身分直闖8強，首關力挫烏茲別克隊後，4強不敵世界前六的哈薩克隊，再收穫隊史團體賽首牌。何瑋桁說，過去不時幻想成為帶領男重隊突破界限的「第一人」，希望藉這次成就解鎖，告訴本港重劍手「我們也可以成功」。5年前他由原名何施浩更名「瑋桁」，當中帶有支撐整隊的含義。問其如今是否兌現寄語，他謙稱道：「進度還好，始終有進步空間。要繼續盡我所能，讓後輩看見我們沒有放慢腳步，他們都會更有動力衝擊我們。」

攀越生涯高峰背後，何瑋桁在爭取亞運資格的過程也走過低谷；曾因東京奧運資格賽失利感無助，訓練態度變得散漫，「沒有人激發自己繼續進步，變得很自滿，即使偷懶了都覺得無問題」。沉淪挫敗之中，使其2021／22賽季一度陷入本地賽錦標荒，其本地排名甚至曾度跌出前十。「莫說亞運席位，連全職身分都未必留得住」，現實喚起了何瑋桁的危機意識，終放手一博翻盤成功。

奧運積分榜暫居次 有機會直入巴黎奧運

戰畢杭州亞運，何瑋桁放了近一個月的「長假」，之後迎接全新賽季，先後遠征瑞士和加拿大出戰世界盃分站，在個人賽分別以128強及64強收結。談到亞運前後的轉變，向來自信滿滿的他，笑說此行再收穫額外信心，除了相信自己可創造佳績，更展現於臨場心理，刺中對手時不忘送上自我認同，「得分後有種『我就是望穿了你』的感覺，知道自己再做什麼，感覺很實在；以前刺中對手後只會嗌，沒加以思考就應付下一劍」。

何瑋桁跟不少運動員一樣，視進軍奧運為終極目標。扣除暫列團體世界排名前4的日本、哈薩克隊，以及緊接亞洲及大洋洲區團體排名最佳的韓國隊，何瑋桁暫在亞大區奧運個人積分居次，或毋須透過明年4月阿聯酋舉行的奧運資格賽，直接取得巴黎奧運入場券。對此，他決心要打好4月奧運積分結算前的每仗，一步步邁向這貌似「不可能的任務」，「先盡力去做，再看到時結果。想太遠的話，結果落空便整個人失去目標；若專注當刻所做的事，即使受挫也非原地踏步」。

2023年步入尾聲，何瑋桁形容這年經歷投身成人賽以來最大豐收，自評表現100分滿分值85分，「扣分是希望能再打好一點，亞洲賽（32強）和世界賽（128強）成績都未算理想。希望明年每個比賽都能穩定發揮，不要大起大落」。