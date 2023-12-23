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體育
2023年12月23日星期六
紅軍廠兵交鋒搶榜首 利物浦攻守失衡 阿仙奴棄悅目趨體能化
白禮頓失分三笘薰傷出 或難領日本爭亞洲盃
歐超聯重生列強冷待 拜仁稱門常關 英超勁旅跟隨歐洲足協
北角協同復仇 精英賽挫衛冕聖若瑟
泰國國際跳繩公開賽 港隊奪15金18銀19銅
體壇快訊：山本由伸勢簽道奇12年
SAT周六體育直播賽程
何瑋桁專注當刻 逐步邁向奧運夢 港男重劍隊奪牌第一人 杭州亞運摘雙銅添自信
造型多變不在意別人眼光 深信做自己最舒適
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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