體壇快訊：山本由伸勢簽道奇12年

活塞不敵爵士錄25連敗

底特律活塞昨於NBA常規賽主場以111：119負猶他爵士，吞下單季25連敗，若明早8時半作客不敵布魯克林籃網，將追平聯盟單季連敗紀錄。洛杉磯雙雄昨分途出擊，快艇在利安納缺陣下，負奧克拉荷馬城雷霆115：134，九連勝斷纜；湖人則有勒邦占士因扭傷左腳免戰，作客111：118負明尼蘇達木狼。

教練赴子婚宴 阿積士荷盃出局

今季在荷甲表現欠佳的阿積士，昨在教練尹斯捷因出席兒子在澳洲舉行的婚禮告假下，在荷蘭盃次圈作客爆冷以2：3不敵低組別球隊USV靴高斯，是役暫代領軍的華簡尼斯賽後非常失望，並說：「這是不該發生的事，我們還有很多問題要解決。」阿積士目前在聯賽列第5，落後榜首燕豪芬23分。

國米迎萊切料缺馬天尼斯

意甲球隊國際米蘭明晨在主場迎戰萊切，力爭一吐周中意大利盃出局的烏氣並爭取聯賽四連勝，惟隊長兼首席射手拿達路馬天尼斯或因肌肉問題避戰；另外，暫列次席及落後4分的祖雲達斯，則在今晚早場作客費辛隆尼，爭取今季聯賽第6場作客勝仗。而暫排第6的上屆冠軍拿玻里，亦會在明晨作客由名帥摩連奴執教的羅馬。