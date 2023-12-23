歐超聯重生列強冷待 拜仁稱門常關 英超勁旅跟隨歐洲足協

A22體育管理公司在歐洲法院裁決後，隨即推出歐超聯新計劃，其中男子賽事容納64隊，由3個級別組成，並提供全免費直播。UEFA會長施非林對旗下球會賽歐聯、歐霸及歐協聯地位再受衝擊，只說：「我們不會阻止，他們可以自由發揮。期待觀看只有兩隊參加的賽事。」不少球會亦馬上發聲明，紛紛表態歐洲法院裁決不會動搖會方立場，繼續與UEFA緊密合作。而有份牽頭歐超聯誕生的皇家馬德里會長皮里斯，則形容裁決寫下球壇轉捩點，「是自由歐洲、足球及球迷的勝利」。

皇馬壓基羅納膺西甲冬季冠軍

另外，皇馬昨出戰西甲歇冬前最後一戰，縱有後衛拿祖費南迪斯下半場領紅被逐，仍憑鋒將盧卡斯華斯基斯補時兩分鐘頂入奠勝頭槌，作客1：0險勝艾拉維斯。同日基羅納作客遭貝迪斯逼和1：1，皇馬賽後與基軍同為18戰45分，並以較佳對賽成績反壓對方重奪榜首收爐，而排第4的馬德里體育會今晚若挫西維爾，便可與列季席的巴塞隆拿同得38分。