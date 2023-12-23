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體育

歐超聯重生列強冷待 拜仁稱門常關 英超勁旅跟隨歐洲足協

【明報專訊】歐洲法院前日裁定，國際足協（FIFA）及歐洲足協（UEFA）阻止A22體育管理公司籌辦歐洲超級聯賽違反歐盟法例，意味這項曾觸礁的計劃可「死灰復燃」。惟在賽會推出64支男子球隊及32支女子球隊參戰的新計劃後，各歐洲球會反應普遍冷淡；拜仁慕尼黑明言對歐超聯態度「門常關」，英超列強曼聯、曼城、阿仙奴、車路士及熱刺則重申，將如常「效忠」UEFA旗下球會賽事。

A22體育管理公司在歐洲法院裁決後，隨即推出歐超聯新計劃，其中男子賽事容納64隊，由3個級別組成，並提供全免費直播。UEFA會長施非林對旗下球會賽歐聯、歐霸及歐協聯地位再受衝擊，只說：「我們不會阻止，他們可以自由發揮。期待觀看只有兩隊參加的賽事。」不少球會亦馬上發聲明，紛紛表態歐洲法院裁決不會動搖會方立場，繼續與UEFA緊密合作。而有份牽頭歐超聯誕生的皇家馬德里會長皮里斯，則形容裁決寫下球壇轉捩點，「是自由歐洲、足球及球迷的勝利」。

皇馬壓基羅納膺西甲冬季冠軍

另外，皇馬昨出戰西甲歇冬前最後一戰，縱有後衛拿祖費南迪斯下半場領紅被逐，仍憑鋒將盧卡斯華斯基斯補時兩分鐘頂入奠勝頭槌，作客1：0險勝艾拉維斯。同日基羅納作客遭貝迪斯逼和1：1，皇馬賽後與基軍同為18戰45分，並以較佳對賽成績反壓對方重奪榜首收爐，而排第4的馬德里體育會今晚若挫西維爾，便可與列季席的巴塞隆拿同得38分。

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