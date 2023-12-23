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體育

白禮頓失分三笘薰傷出 或難領日本爭亞洲盃

【明報專訊】白禮頓昨在英超禍不單行，作客佔上風下只能打和水晶宮1：1，未能取得近12場聯賽第3場勝仗，又有翼鋒三笘薰因左足踝受傷退下火線，恐無緣代表日本隊出席下月12日開戰的亞洲盃。

曼聯訪韋斯咸傷停至少7人

白禮頓此仗18次攻門6次中框，勝過11射3中的水晶宮，卻在完上半場前被水晶宮前鋒佐敦阿休先開紀錄。白禮頓苦戰至82分鐘，藉鋒將韋碧克頂入扳平，惟26歲的三笘薰僅1分鐘後因左足踝受傷被換出，賽後亦需穿上防護靴及拄着拐杖走路，若三笘薰最終因傷無法參戰亞洲盃，勢減低日本隊爭取五度封王的機會。

白禮頓賽後在英超以18戰得27分排第8，與第9的韋斯咸同分，同落後第7位曼聯1分，後二者今晚早場交鋒，作客的曼聯有上場停賽的中場般奴費南迪斯復出，但後衛達洛治「坐波監」，而「十字軍」至少6人。盛傳在冬窗被放棄的曼聯守將華拉尼，據報或回巢傷兵滿營的皇家馬德里。同日以33分排第5的熱刺主場迎戰愛華頓時，傷停球員亦達9人。

至於盧頓迎戰紐卡素前接獲喜訊，日前對般尼茅夫時心臟病發暈倒的隊長中堅洛克爾已出院。同日英超將出現首名女球證，40歲的韋芝將會是富咸對般尼的裁判。此外，明晚才作客狼隊的車路士，有右閘列斯占士已完成大腿筋手術，料休戰3至4個月。

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