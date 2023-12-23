紅軍廠兵交鋒搶榜首 利物浦攻守失衡 阿仙奴棄悅目趨體能化

利物浦vs.阿仙奴 now611/621台 明晨01：30直播

老實說，雙紅戰績雖好，演出卻稍微不及預想進度，雙方的分別在於一隊乃自己攞嚟、一隊乃環境所限。阿仙奴原本水銀瀉地的流暢進攻，今季不進反退，叫人好生納悶。或許阿迪達鑑於上屆爭霸未竟全功，又或許主帥生涯早已鋪排此階段擺脫師承哥迪奧拿的色彩，總之就是感到不宜追求漂亮足球，因此突然轉向變得體力化。

當然所謂體力化並非代表高Q大棍長傳急攻，否則大衛拉耶入廠4個月的把關人生應該會好過得多。他以往於賓福特以長傳準繩見稱，如魚得水，來到欠缺真箭頭的兵工廠便少有用武之地；論撲救的企位手法，固然比Ramsdale正路正宗，但整體也難講誰勝一籌。倒是因為強於運動能力與反射神經的Ramsdale一雪就硬，拉耶一個陌生人亦待培養默契，最後一關甩漏難免。有競爭不一定有進步，自作孽則屢試不爽。

夏維斯dirty work貢獻不少

縱然如此，阿仙奴依然成為兩支最少失球隊伍之一，原因就得返回體力化的解說。這主要體現在中前場壓迫，包括高強度衝刺、單對單身體對抗、第二落點的搶奪、失位後回身追趕或及時包抄等等。防中由天價收購的迪格蘭賴斯取代湯馬士柏迪幫了大忙，乃體力化進程重點，惟也不應忽略另一新援夏維斯的dirty work貢獻。

這名德國鋒將的逼搶智慧和效率，效力車路士期間已經驗證。問題為阿迪達把他放於左中場，的確有點摸不着頭腦，浪費了其靠近球門的威脅，創造力猶遜養傷中的法比奧韋拉。慶幸近期實質位置復常，得到左閘辛真高內移、賴斯拉邊、中鋒/左翼墮後串連及拉空位等一連串配合，終不必捨長取短，可長時間留守敵方心臟區域。不過今仗面對利物浦的瘋搶，加上佐真奴繼續倦勤，夏維斯恐怕也需較多回後駁腳分擔壓力。

遠藤航頂中場穿透力減

上面提到有兩隊失球最少，另一隊正是紅軍，背後卻比阿仙奴更不容易，皆因臨開季才遭挖走兩大防中，重建中場幾乎由頭做起，亦被迫像高普入主晏菲路之初，基本陣容不設正式防中，全面押注高位反搶，然而進程絕非照辦煮碗一帆風順。今次最先試以阿歷山大阿諾特伙拍阿歷斯麥亞里士打於後場控球，發現太易被逼甩輸反擊，於是修改組織模式避免中門大開；及至最近麥亞里士打受傷，預計元旦前都需以遠藤航頂替，多添穩陣而又少了穿透力。

簡言之，無論哪個方案，利物浦俱未臻攻守平衡。可幸訓練經年的邊路三四人rotation入滲尚在，攻兵更是人才濟濟風格齊備，憑個人moment of magic彌補系統不足。換個角度看，紅軍也好，兵工廠也好，均大有進步空間，勝過目前三頭馬車成員阿士東維拉，以及回氣未知何時了的曼城。至於雙紅奪標關鍵，可能是歐戰的消耗吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。