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2023年12月22日星期五
曼城世冠決戰富明尼斯 迪尼斯矢志破歐洲球隊壟斷宿命
利物浦英聯盃破鎚晉級 19次闖4強寫紀錄 高普不滿主場氣氛不足
港超VAR覆檢八成推翻判決 裁判總監認覆核時間有改善空間
舒希克半場戴帽 利華古遜破最長不敗紀錄
國米加時反負博軍 無緣意盃三連霸
體壇快訊：歐洲法院裁阻辦歐超聯違法
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【明報專訊】（請看附圖）
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