體壇快訊：歐洲法院裁阻辦歐超聯違法

東方大破建龍七連捷

香港東方昨於甲一男籃聯賽憑中鋒麥洛連攻下全場最高22分，助球隊以85：48擊敗建龍飛馬，開季七連勝。另外，全港學界精英籃球賽次階段分組賽昨展開，衛冕之師聖若瑟書院在男子W組首戰，以48：46險勝漢華中學，明午將鬥北角協同中學爭出線。

麥巴比兄弟首同場

巴黎聖日耳門（PSG）昨於法甲憑中場域天拿先開紀錄，加上前鋒基利安麥巴比梅開二度，主場3：1擊敗一度追近比數的梅斯，賽後17戰得40分續居首，領先同日贏波的次席球隊尼斯5分。而是役麥巴比胞弟的16歲小將艾芬麥巴比後備上陣，迎來職業生涯處子戰，亦是二人首次在職業賽同場比賽。

安必特51分領76人擒狼

費城76人昨於NBA常規賽憑星級中鋒安必特獨取51分，領銜主場以127：113擊敗西岸一哥明尼蘇達木狼，以19勝8負續排東岸季席。至於洛杉磯快艇昨則在7人得分雙位數下，作客以120：111挫達拉斯獨行俠，拿下九連勝。