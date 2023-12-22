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體育

體壇快訊：歐洲法院裁阻辦歐超聯違法

【明報專訊】歐洲法院昨裁定，國際足協（FIFA）及歐洲足協（UEFA）阻止A22體育管理公司籌辦歐洲超級聯賽違反歐盟法例，意味這項曾觸礁的計劃可「死灰復燃」。有份牽頭歐超聯的巴塞隆拿，昨則於西甲憑沙治羅拔圖梅開二度，主場以3：2險勝榜尾的艾美利亞，賽後18戰得38暫列季席。

東方大破建龍七連捷

香港東方昨於甲一男籃聯賽憑中鋒麥洛連攻下全場最高22分，助球隊以85：48擊敗建龍飛馬，開季七連勝。另外，全港學界精英籃球賽次階段分組賽昨展開，衛冕之師聖若瑟書院在男子W組首戰，以48：46險勝漢華中學，明午將鬥北角協同中學爭出線。

麥巴比兄弟首同場

巴黎聖日耳門（PSG）昨於法甲憑中場域天拿先開紀錄，加上前鋒基利安麥巴比梅開二度，主場3：1擊敗一度追近比數的梅斯，賽後17戰得40分續居首，領先同日贏波的次席球隊尼斯5分。而是役麥巴比胞弟的16歲小將艾芬麥巴比後備上陣，迎來職業生涯處子戰，亦是二人首次在職業賽同場比賽。

安必特51分領76人擒狼

費城76人昨於NBA常規賽憑星級中鋒安必特獨取51分，領銜主場以127：113擊敗西岸一哥明尼蘇達木狼，以19勝8負續排東岸季席。至於洛杉磯快艇昨則在7人得分雙位數下，作客以120：111挫達拉斯獨行俠，拿下九連勝。

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