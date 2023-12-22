舒希克半場戴帽 利華古遜破最長不敗紀錄

由西班牙名宿沙比阿朗素領軍的利華古遜，昨仗先收起將在下月出戰非洲盃決賽周的主力前鋒邦尼菲斯，由柏德列舒希克取代掛帥，結果這名今季首次正選的27歲捷克國腳不負所託，於30、32及上半場補時1分鐘建功，16分鐘內大演帽子戲法助「藥廠」遙遙領先。加上首席射手的尼日利亞國腳邦尼菲斯後備上陣於69分鐘「埋齋」，助球隊主場4球大勝波琴，聯賽16戰得42分續居首，領先同日贏波但踢少一場的拜仁4分。而利華古遜連同各項盃賽開季25戰未嘗一敗，更打破漢堡在41年前保持的德國球會最長開季不敗紀錄。

拜仁小勝狼堡 卡尼首嘗歇冬

拜仁昨則憑鋒將穆斯亞拿的頭槌及哈利卡尼的妙射，作客2：1小勝禾夫斯堡。今夏來投的卡尼各賽事已攻入26球，包括聯賽的21球，續領前射手榜。這名職業生涯首嘗聖誕及新年假的英格蘭國腳，賽後在社交網表示：「以很好的賽果迎接歇冬，我很喜歡在拜仁這數月的時光，期待新一年續與球隊一起拼命。」