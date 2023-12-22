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體育

港超VAR覆檢八成推翻判決 裁判總監認覆核時間有改善空間

【明報專訊】今季港超首次使用視像裁判（VAR），昨舉行回顧座談會公布使用VAR首3個月的數據。對於上月底冠忠南區對傑志完場前入球被判「詐糊」引熱議，中國香港足球總會裁判部總監張炎有重申判決無錯，但承認在覆檢時間及溝通上有改善空間。

今季港超由9月3日起大部分聯賽都有應用VAR，張炎有昨公布首3個月使用VAR的統計數字，在35場比賽有16次用VAR覆檢，包括5次檢查如越位或皮球是否過白界的「事實決定」，11次球證到場邊熒幕覆核的「現場覆檢」。最終VAR推翻13次判決，其餘3次維持原判。場區球證及VAR覆核平均分別約2分31秒及2分16秒，相比去年底世界盃決賽周相關時間約1分21秒，張炎有承認港超覆檢時間有改善空間，解釋部分情况涉及多個覆核，引致所需時間較長。

重申南區對傑志推翻入球判決無誤

上月24日冠忠南區聯賽作客傑志，中堅川瀨浩太在補時階段入球被判犯規詐糊，賽後引起南區職球員不滿審核時間過長，以及球證未有解釋等。張炎有解釋，當時要審視南區球員杜馬思是否越位、然後才覆核川瀨浩太入球前有否推跌傑志球員查理史葛，最終從龍門後方鏡頭看到過程，維持球證黃偉倫判入球無效的決定，整個覆核時間約4分鐘。他說裁判小組已回覆南區解釋上述判決無錯，並會就今次過程檢討，建議球證當時應跟場內球員多溝通，以及向國際足協諮詢情况可如何改善，「例如可清晰同球員講返有多個情况要檢查，而非只說睇緊」。

另外，HOY TV昨宣布免費直播下月12日至2月10日亞洲盃決賽周共51場賽事，並特別安排下月14及23日調動新聞時段，從而無間斷直播港足當中兩場分組賽。

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