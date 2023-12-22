利物浦英聯盃破鎚晉級 19次闖4強寫紀錄 高普不滿主場氣氛不足

利物浦此役先將前鋒穆罕默德沙拿和右閘阿歷山大阿諾特列為後備；韋斯咸則先收起中場柏基達及禾特普斯。韋斯咸上半場受壓，被「紅軍」11次叩關，其中蘇保斯拉爾在28分鐘遠射得手打開紀錄，其中場拍檔居迪斯鍾斯下半場56和84分鐘兩度建功，加上前鋒加普及後備上陣的沙拿分別於71和82分鐘「士哥」，助球隊以5：1大勝在77分鐘有首席射手查洛保雲破蛋的「鎚仔幫」，亦令後者連同英超在內，近7季作客晏菲路錄得八連敗。

紅軍此仗雖有前鋒達雲紐尼斯各賽事連續11仗「食白果」，但領隊高普賽後仍非常滿意球隊的表現，只是對主隊球迷的支持程度有微言。他說：「我們需要擁躉由開賽後即刻投入支持球隊，但如果他們不在狀態，那就將門票送給其他人算了。」9屆英聯盃盟主紅軍將於下月9及23日凌晨，與首闖4強的富咸踢兩回合比賽，而另一場準決賽由車路士對英冠球隊米杜士堡。

英超方面，紅軍暫排次席，與第3名的阿士東維拉同分，落後榜首的阿仙奴1分，後者將在下周日凌晨作客大戰紅軍，然而維拉如果明晨英超獨腳戲主場擊退榜末錫菲聯，便可以兩分反壓「兵工廠」暫登榜首。

英超般尼茅夫對盧頓擇日重賽

此外，盧頓日前聯賽作客般尼茅夫期間，因發生隊長中堅洛克爾心臟病發下心臟驟停昏迷事件，導致比賽被腰斬。英超賽會昨落實該仗將擇日重賽。