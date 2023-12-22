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體育

曼城世冠決戰富明尼斯 迪尼斯矢志破歐洲球隊壟斷宿命

【明報專訊】世界冠軍球會盃明晨在沙特阿拉伯舉行決賽，由歐聯冠軍曼城對南美自由盃盟主富明尼斯。富軍主帥費蘭度迪尼斯此役其中一個目標，是打破歐洲球隊壟斷過去10屆世冠盃；而左閘馬些路則強調，目前兼任巴西隊臨時教練的迪尼斯，有能力協助球員盡展所長。

過去10屆冠軍均來自歐洲

曼城和富明尼斯同樣初戰世冠盃即殺入決賽，故亦劍指首次揚威這賽事，惟「藍月」始終是熱門一方，理由是自哥連泰斯在2012年一屆決賽挫車路士後，其後10屆冠軍全成歐洲球隊囊中物。49歲的費蘭度迪尼斯否認南美球隊技不如人，主因只是財力不及對方。他說：「歐洲球會不斷將來自巴西、阿根廷和烏拉圭的冒起新星，甚至是最佳教練收歸旗下，日子久了，便令兩陣營的足球水平失衡。」

迪尼斯又指曼城領隊哥迪奧拿的足球哲學「注重控球和位置感，與我截然不同」，富明尼斯的35歲巴西前國腳馬些路則說：「當我離開皇家馬德里時，已感自己擁有偉大的生涯，但迪尼斯現在重新燃點了我對勝利的欲望。他能協助球員盡展所長，我從沒像現在般自由地比賽過。」

曼城此仗篤定缺少前鋒艾寧夏蘭特及中場奇雲迪布尼助陣，但哥迪奧拿稱，由於巴西國腳門將艾達臣摩拉斯了解迪尼斯的戰術，故勢成這仗爭勝有利因素。此外，被曼城淘汰的日職「紅魔」浦和紅鑽今晚先與埃及球隊艾阿里踢世冠盃季軍戰。

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