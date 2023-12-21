足壇快遞：紐奴代谷巴掌森林

拿玻里吞4蛋出局

拿玻里昨在意大利盃16強大幅輪換，於下半場中後段連失4球下，主場爆冷0：4大敗予費辛隆尼，連續3屆在同階段止步。主帥馬沙利賽後公開向球迷道歉，坦言球隊表現失控。這支上季意甲盟主現時聯賽排第5，落後榜首國際米蘭多達14分。

梅拿續約拜仁至2025

拜仁慕尼黑昨宣布與湯馬士梅拿續約一年至2025年6月。這名34歲德國前國腳2000年加入拜仁青年軍，2009年升上一隊至今，上陣多達684場，有機會為這支德甲班霸效力長達25年。梅拿稱希望為球隊贏得更多錦標。

馬體會遭基達菲逼和

馬德里體育會昨在西甲縱有基沙文梅開二度，以173球追平名宿阿拉干尼斯的隊史入球紀錄，惟中堅史提芬沙域在上半場兩黃一紅被逐，加上完場前連失兩球，主場被基達菲逼和3：3，賽後17戰35分排第3，落後榜首基羅納9分。42分居次的皇家馬德里明晨作客艾拉維斯，賽前有前鋒祖斯奴等9人因傷病缺操。